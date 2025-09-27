USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Человечество возвращается на Луну

Фарид Исаев, автор haqqin.az
10:38 681

53 года назад нога человека в последний раз коснулась поверхности Луны. Это произошло 14 декабря 1972 года в рамках миссии «Аполлон-17», а тем человеком был астронавт Юджин Сернан. Сернан прожил долгую счастливую жизнь, но так и скончался в 82 года, не дождавшись, пока кто-то примет его эстафету. Написанные им на поверхности Луны инициалы его дочери Трейси никто не увидел. Но вот, кажется, появился реальный шанс, что это в относительно скором времени произойдет.

НАСА – Национальное космическое агентство США – объявило о выходе на финальную стадию подготовки программы «Артемида II»: экипаж из четырех астронавтов будет доставлен на окололунную орбиту, облетит спутник Земли и вернется, тестируя возможности техники перед программой «Артемида III», когда будет осуществлена высадка людей на поверхность Луны в посадочном модуле Starship.

Если все пройдет штатно, следующий полет к Луне, уже с высадкой на поверхность, произойдет в 2027 году

Дальше в планах «Артемида IV» и так далее, с созданием космической станции, которая будет постоянно находиться на окололунной орбите и использоваться для стыковок с лунными посадочными модулями. Разумеется, была и «Артемида I»: в ноябре-декабре 2022 года был осуществлен беспилотный облет Луны, после которого тщательно доработали оборудование для предстоящего пилотируемого полета.

Запуск сверхтяжелой двухступенчатой ракеты Space Launch System (SLS), которая зашвырнет пилотируемый корабль Orion до Луны, произойдет в окне от 5 февраля до 26 апреля следующего года. Точная дата будет зависеть от благоприятных атмосферных обстоятельств. Астронавты – американцы Рейд Вайзман (командир миссии), Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен проведут в космосе десять дней.

Если все пройдет штатно, следующий полет к Луне, уже с высадкой на поверхность, произойдет в 2027 году: двое из четырех астронавтов «прилунятся» и проведут на поверхности спутника Земли шесть земных суток. По предварительным прикидкам, эта операция обойдется НАСА в 41 миллиард долларов. Сумасшедшая сумма!

В нынешних программах освоения Луны огромное внимание уделяется безопасности экипажа. Если сравнивать сложность техники, используемой в миссиях «Аполлон-17» и «Артемида II», просто диву даешься, на каких примитивных аппаратах рисковали летать астронавты – наши дедушки! – полвека назад. Пришло время и появились дополнительные возможности продолжить их дело. Да и посмотреть, сохранились ли инициалы Трейси Сернан на Луне. Ей, кстати, уже исполнилось 62 года.

