Президент Колумбии начал заниматься провокациями в Нью-Йорке и лишился визы

Госдепартамент США заявил в пятницу, что аннулирует визу президента Колумбии Густаво Петро, передает BBC News.

Решение было принято в связи с подстрекательскими действиями лидера левых сил во время пропалестинской уличной акции протеста в Нью-Йорке, добавили в Госдепартаменте.

Ранее на этой неделе Петро в интервью ВВС сравнил авиаудары администрации президента США Дональда Трампа по судам, предположительно, перевозившим наркотики, в Карибском море с «актом тирании».

В соцсетях Петро опубликовал видео из Нью-Йорка, на котором он говорит по-испански с большой толпой через мегафон в пятницу.

Его переводчик передал слова президента, призывающие «народы мира» предоставить солдат для армии, «превосходящей по численности армию Соединенных Штатов».

«Именно поэтому, находясь здесь, в Нью-Йорке, я прошу всех солдат армии Соединенных Штатов не направлять свои винтовки на человечество, - сказал Петро. - Не подчиняйтесь приказу Трампа! Подчиняйтесь приказу человечества!»

В ответ Госдепартамент подверг его действия резкой критике.

«Ранее сегодня президент Колумбии Густаво Петро стоял на улице Нью-Йорка и призывал американских солдат не подчиняться приказам, - говорится в сообщении Госдепартамента. - Мы аннулируем визу Петро из-за его безрассудных и подстрекательских действий».

