Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Бывший депутат европарламента признался, что получал взятки от России

11:18 1607

Экс-депутат Европейского парламента и бывший лидер правопопулистской партии Reform UK в Уэльсе Нейтан Гилл признал себя виновным в получении взяток за продвижение политических интересов России в Европе. Об этом 26 сентября сообщил суд Олд-Бейли в Лондоне.

52-летний Гилл признал вину по восьми пунктам обвинения во взяточничестве, связанным с денежными выплатами, полученными с января 2018 по июль 2019 года. Он согласился принять деньги, что, как указал суд, являлось ненадлежащим исполнением обязанностей на выборной должности.

Судья Бобби Чима-Грабб отметила, что Гилл получал средства за выступления и вопросы в Европарламенте в поддержку пророссийских сторон в контексте войны в Украине. По словам прокурора Марка Хейвуда, среди прочего политик организовывал мероприятия и поднимал нужные его связным вопросы на уровне ЕП. Гилл покинул Европарламент в 2020 году после выхода Великобритании из ЕС.

Обвинения политику были предъявлены спустя год после того, как в его мессенджере WhatsApp обнаружили компрометирующие сообщения.

Гилл был освобожден под залог до вынесения приговора, который ожидается в ноябре. Судья подчеркнула, что ему грозит длительный срок лишения свободы.

