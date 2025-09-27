USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС

11:31 1488

Саудовский телеканал Al-Hadath сообщил о деталях плана президента США Дональда Трампа по завершению войны в Газе. В документе предусмотрено освобождение всех израильских заложников в течение 48 часов, а также освобождение тысяч палестинских заключенных, включая 100–200 человек, отбывающих пожизненное заключение.

План предусматривает немедленное предоставление неограниченной гуманитарной помощи через ООН и международные организации, при этом гуманитарный фонд в секторе Газа должен быть закрыт. Сбор оружия ХАМАС должны взять на себя арабские и международные силы.

США обязуются не допустить аннексии Израилем Западного берега. Израильские войска должны будут постепенно выводиться из сектора Газа, а вокруг анклава создадут коридор безопасности.

Лидерам ХАМАС предлагается амнистия в обмен на их уход из Газы. Завершающим этапом станет двухфазное формирование временного правительства: сначала международного органа, а затем палестинского комитета.

Всюду протесты
Всюду протесты объектив haqqin.az
14:01 74
Выживший Хамед оправдывает резню израильтян
Выживший Хамед оправдывает резню израильтян
13:53 279
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 704
Новрузова обвинили в хищении 919 млн рублей
Новрузова обвинили в хищении 919 млн рублей
13:43 414
Сирийский суд выдал ордер на Асада
Сирийский суд выдал ордер на Асада
13:31 258
Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США
Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США по ту сторону океана
13:33 659
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 1549
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 1941
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
26 сентября 2025, 17:37 3356
Человечество возвращается на Луну
Человечество возвращается на Луну главное на этот час
10:38 3063
Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС
Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС
11:31 1489

ЭТО ВАЖНО

Всюду протесты
Всюду протесты объектив haqqin.az
14:01 74
Выживший Хамед оправдывает резню израильтян
Выживший Хамед оправдывает резню израильтян
13:53 279
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 704
Новрузова обвинили в хищении 919 млн рублей
Новрузова обвинили в хищении 919 млн рублей
13:43 414
Сирийский суд выдал ордер на Асада
Сирийский суд выдал ордер на Асада
13:31 258
Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США
Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США по ту сторону океана
13:33 659
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 1549
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 1941
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
26 сентября 2025, 17:37 3356
Человечество возвращается на Луну
Человечество возвращается на Луну главное на этот час
10:38 3063
Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС
Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС
11:31 1489
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться