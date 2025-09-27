Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС

Саудовский телеканал Al-Hadath сообщил о деталях плана президента США Дональда Трампа по завершению войны в Газе. В документе предусмотрено освобождение всех израильских заложников в течение 48 часов, а также освобождение тысяч палестинских заключенных, включая 100–200 человек, отбывающих пожизненное заключение.

План предусматривает немедленное предоставление неограниченной гуманитарной помощи через ООН и международные организации, при этом гуманитарный фонд в секторе Газа должен быть закрыт. Сбор оружия ХАМАС должны взять на себя арабские и международные силы.

США обязуются не допустить аннексии Израилем Западного берега. Израильские войска должны будут постепенно выводиться из сектора Газа, а вокруг анклава создадут коридор безопасности.

Лидерам ХАМАС предлагается амнистия в обмен на их уход из Газы. Завершающим этапом станет двухфазное формирование временного правительства: сначала международного органа, а затем палестинского комитета.