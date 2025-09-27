Хуситы не по зубам Израилю

Израиль, на протяжении десятилетий считавшийся образцом военной эффективности и технологического превосходства, сталкивается сегодня с противником, природу которого многие в регионе еще недавно недооценивали. Йеменские хуситы, ранее воспринимавшиеся как локальное движение с примитивным арсеналом, вышли на новый уровень, поставив под сомнение устойчивость всей оборонной архитектуры Израиля. Система обороны еврейского государства, построенная на принципах воздушного превосходства, киберразведки и стратегической точечной ликвидации угроз, впервые сталкивается с асимметричной угрозой, содержащей не просто боевой потенциал, а развитую производственную инфраструктуру.

Иран как главный спонсор хуситов предоставил им не только вооружение, но и ключевое ноу-хау – в глубине йеменских пустынь и горных районов началась системная реализация модели так называемой «естественной обороны» — создание подземных производств ракет и беспилотников, полностью автономных от внешних поставок. По данным АМАН (израильская военная разведка – ред.), в Йемене функционируют как минимум три подземных завода, оснащенных иранскими технологиями, которые производят не кустарные ракеты, а высокоточные дальнобойные боеприпасы, включая БПЛА с дальностью до 2000 километров и ракеты средней дальности с высокой точностью наведения. Это оружие уже применялось в атаках на Эйлат, а также на объекты в Красном море. Последний инцидент, вызвавший острую реакцию Израиля, произошел в начале сентября, когда в Эйлате, несмотря на работу системы «Железный купол», были зафиксированы прямые попадания по объектам прибрежной инфраструктуры. Несколько беспилотников хуситов прошли незамеченными и нанесли удар по складам. То, что урон от попаданий оказался минимальным, заслуга удачи, а не системы ПВО. Израильтяне признают: низковысотные «дроны-камикадзе» нового поколения обходят радары, особенно при пролете над морской поверхностью.

Ответ последовал уже на следующий день: ВВС США и Израиля сбросили по семи объектам в Сане 65 авиабомб, уничтоживших два крупных склада оружия и пять штабов. Однако пораженные цели были в основном тактическими. Высшее руководство хуситов — начальник генштаба и министр обороны — выжили, а подземные комплексы, по всей видимости, не пострадали. Источники в военных структурах Израиля признают: по-настоящему стратегических ударов по производственной инфраструктуре нанесено не было. Неэффективность этих ударов частично объясняется нехваткой точной информации. В связи с чем, как сообщается, АМАН создала два новых подразделения, полностью сосредоточенных на анализе и картографировании йеменской угрозы. По сути, это означает, что предыдущая модель разведывательного охвата региона провалилась. Как известно, до недавнего времени основной фокус израильтян был сосредоточен на Иране, Сирии и Ливане, а Йемен оставался вне зоны приоритетного внимания АМАН. Вдобавок хуситы начали реализацию нового сценария «Наводнения в Аль-Аксе» (операция вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года – ред.). И это не просто символическая параллель: в лагерях на территории Йемена обучаются десятки, возможно, сотни боевиков, предназначенных для массированного вторжения в Израиль через Иорданию и/или Сирию. План напоминает рейд 7 октября, но в более масштабной версии. По оценкам АМАН, речь может идти о тысячах боевиков, прошедших специальную подготовку для организации действий в глубине израильской территории.