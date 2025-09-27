Президент Сербии уговорил американцев

США отложили введение санкции против российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) с 1 октября до 8-9 октября. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии (РТС).

«После разговора с президентом Александром Вучичем США перенесли начало применения санкций NIS на еще восемь дней, то есть до 8-9 октября. Перед этим Вучич сказал, что будет снова разговаривать с американскими партнерами», - передает телеканал.

Предыдущая отсрочка завершалась 26 сентября. За день до этого Вучич на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Минфин США продлил отсрочку санкций только на четыре дня - до 1 октября и отметил, что это нанесет ущерб Сербии.

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа, является владельцем нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево под Белградом и сети более чем из 400 АЗС. Разведку и добычу она осуществляет за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине.