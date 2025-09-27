ФБР уволило вставших на колено сотрудников

ФБР уволило группу агентов, которые в 2020 году были сфотографированы стоящими на коленях во время протестов движения Black Lives Matter. По данным Associated Press, речь идет примерно о 20 сотрудниках. Некоторые из агентов, по информации источников, были не уволены, а переведены на другие должности.

Фотографии, ставшие причиной увольнений, были сделаны в Вашингтоне во время акций, последовавших за смертью Джорджа Флойда, убитого полицейскими Миннеаполиса в мае 2020 года. Это событие вызвало общенациональные протесты. Во внутренней записке ФБР того времени акции назывались «национальным кризисом», а тогдашний заместитель директора бюро Дэвид Боудич призывал расследовать действия «агрессивных протестующих» и «подстрекателей».

Увольнения связаны также с более масштабными перестановками в ФБР и усилением контроля за деятельностью его директора Кэша Пателя, критикуемого за отсутствие опыта в правоохранительной системе и реакцию на резонансные дела. В прошлом месяце он освободил от должностей нескольких руководителей и агентов, в том числе тех, кто занимался расследованием событий 6 января 2021 года в Капитолии. Среди уволенных оказался и бывший исполняющий обязанности директора ФБР Брайан Дрисколл. Он и еще двое высокопоставленных агентов подали иск против Пателя, обвинив его в «кампании возмездия» за недостаточную политическую лояльность администрации.

Критики обвинили администрацию Дональда Трампа в том, что она избавляется от федеральных служащих, воспринимаемых как оппоненты президентской повестки. В Белом доме заявили, что Трамп «заинтересован только в лучших и наиболее квалифицированных людях, которые готовы реализовывать его курс "Америка прежде всего"», и подчеркнули, что не все отвечают подобным требованиям.