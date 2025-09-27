Заявление омбудсмена по случаю пятой годовщины Дня памяти

Прошло пять лет с момента широкомасштабных военных действий, начатых 27 сентября 2020 года вооруженными силами Армении в нарушение общепризнанных норм и принципов международного права, приведших к многочисленным человеческим жертвам в результате интенсивных обстрелов из тяжелого вооружения жилых районов с компактным проживанием мирного населения Азербайджана.

В этот период, пользуясь правом на самооборону, предусмотренным статьей 51 Устава ООН, Азербайджан начал контрнаступательные действия с целью защиты права мирных граждан на жизнь и освобождения территорий, находившихся под оккупацией около тридцати лет. В результате было обеспечено выполнение решений и резолюций авторитетных международных организаций, долгие годы остававшихся на бумаге, и восстановлены нарушенные права более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

В течение 44 дней Отечественной войны вооруженные силы Армении, грубо нарушив нормы международного права и международного гуманитарного права, подвергли ударам дальнобойных оперативно-тактических и баллистических ракет один из крупнейших городов страны, районные центры, а также другие места компактного проживания мирного населения, значительно удаленные от зоны боевых действий.

В результате военных преступлений, преднамеренно совершенных Арменией в нарушение международного гуманитарного права, включая требования Женевских конвенций 1949 года «О защите жертв войны» и Дополнительных протоколов к ним, погибло около 100 мирных жителей, в том числе 12 детей, а свыше 450 гражданских лиц получили ранения. Кроме того, в результате интенсивных артиллерийских обстрелов были разрушены или выведены из строя 12 000 объектов гражданской инфраструктуры в Азербайджане, включая более 3410 домов, 120 многоквартирных домов, а также многочисленные школы, больницы и детские сады.

В послевоенный период в целях предотвращения провокаций сепаратистских сил, угрожающих миру и безопасности в регионе, а также защиты прав и свобод человека в сентябре 2023 года были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Победа в Отечественной войне и завершение антитеррористических мероприятий привели к восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности нашего государства и открыли новые возможности для защиты прав человека в регионе.

Некоторое время назад в рамках встречи лидеров Азербайджана и Армении в США было парафировано "Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения". Это историческое событие стало значимым шагом вперёд на пути создания благоприятной среды для обеспечения устойчивого мира и стабильности не только между двумя государствами, но и в регионе в целом.

Как уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики еще раз подчеркиваю, что крайне важно обеспечить решение таких основополагающих вопросов, основанных на международном праве, как восстановление нарушенных в период оккупации и военного времени прав и свобод человека, выяснение судеб пропавших без вести лиц, передача точных карт минных полей для ускорения процесса разминирования на освобожденных территориях, а также обеспечение безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

В этом контексте весьма значимо выдвижение международными организациями, государствами мира, омбудсменами и национальными правозащитными институтами зарубежных стран совместных инициатив по обеспечению норм международного права, наказанию лиц за военные преступления, восстановлению нарушенных прав, установлению прочного мира и устойчивого развития.

С глубоким уважением и почтением я отдаю дань светлой памяти наших шехидов, отдавших свои жизни за полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, защиту права мирного населения, восстановление прав и свобод беженцев и бывших вынужденных переселенцев, которые на протяжении длительного времени грубо нарушались, и желаю мира нашей стране, региону и миру.

Сабина Алиева

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики

(Омбудсмен)

27 сентября 2025 г.

Заявление было направлено генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, верховному комиссару ООН по правам человека, верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет ООН по правам человека, главам ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского союза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и Европейский институты омбудсменов, в Азиатскую ассоциацию омбудсменов, в Организацию исламского сотрудничества и Ассоциацию омбудсменов государств-членов этой организации, в Ассоциацию омбудсменов и национальных правозащитных институтов тюркских государств, в Независимую постоянную комиссию по правам человека Организации исламского сотрудничества, в Европейскую сеть омбудсменов по правам ребенка, в Международное бюро мира, в Федерацию за всеобщий мир, омбудсменам и национальным институтам по правам человека различных стран, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и зарубежных стран в нашей республике, азербайджанским диаспорским организациям.