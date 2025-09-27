Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?

Данные последних соцопросов по парламентским выборам в Молдове совершенно точно не сулят спокойного будущего жителям страны. Рейтинги партий обещают почти равные шансы непримиримым противникам, что гарантирует жестокие баталии в будущем парламенте. При этом обстановка в стране вновь накалена до предела: недовольство правящей партией провоцирует протестное голосование, многие известные политики фигурируют в уголовных делах, а власти ежедневно предостерегают избирателей от электоральной коррупции. В Молдове выборы в парламент пройдут завтра – 28 сентября. Они состоятся в сроки, определенные законом, без каких-либо внештатных изменений даты. Правда, существует шанс, что за ними могут последовать новые внеочередные выборы, если народные избранники в количестве 101 депутата не сумеют договориться о коалициях при отсутствии убедительного однопартийного большинства.

Геополитика в быту Для любых выборов в Молдове, даже местных, даже определяющих фигуры сельских советников, всегда была и остается определяющим фактором внешнеполитическая ориентированность кандидатов. Никакие экономические программы, управленческие качества, опыт или щедрые социальные обещания не влияют на решение избирателей так, как ответ на вопрос «ты с кем, за кого?», иначе говоря – с Западом или с Россией? Население республики все десятилетия ее независимости разделено примерно поровну. Ситуация незначительно качнулась в сторону европейских доктрин после ухода из власти в 2009 году Партии коммунистов во главе с президентом Владимиром Ворониным, крен усилился с началом военных действий в соседней Украине. Но хотя говорить о симпатиях России стало в Молдове сродни дурному тону, разочарование правящей партией PAS, сделавшей евроинтеграцию своим главным фронт-лозунгом, привело к сомнению в целесообразности сближения с Западом и отказа от прежнего российского партнерства. Это год назад ярко продемонстрировали президентские выборы, прошедшие одновременно с референдумом о внесении поправок в конституцию относительно вступления в ЕС. Плебисцит едва не провалился, когда евроинтеграционная доктрина чудом отыграла десятые доли процента: 50,3 % высказались «за» и 49,7 % выступили «против». Такой на редкость малый отрыв обеспечила молдавская диаспора в Европе, в то время как граждане Молдовы в России толком не голосовали.

Переизбрание Санду и референдум, выигранные с минимальным перевесом, задали тон всей дальнейшей предвыборной борьбе. Курс на ЕС подтвержден, но явственно ощущается, что не весь электорат полностью готов к соответствующим реформам, а также имеется значительное сопротивление, особенно со стороны условно пророссийских сил. Предыдущие досрочные парламентские выборы прошли 11 июля 2021 года при участии 23 партий, избирательных блоков и независимых кандидатов. Тогда партия «Действие и Солидарность» (PAS) получила 52,8 % голосов, что дало ей 63 места из 101. Второе место занял блок коммунистов и социалистов (БКС) с 27,17 % голосов, получив 32 места. Тогда еще легитимная партия «Шор» преодолела порог, добившись около 5,7 % и 6 мест. Позже она была объявлена вне закона, но депутаты кресел не лишились и влились полтора года назад в блок «Победа», не допущенный к участию ни в президентских, ни в нынешних парламентских выборах. Избирательный порог прохождения в парламент Молдовы составляет для партий 5 %, для блоков — 7 %, для независимых кандидатов — 2 % действительных голосов. Также важны правила регистрации, подачи списка кандидатов, требования к прозрачности и отчетности о доходах. Беднейшая страна Европы на пороге очередного кризиса Выборы 2021 года утвердили доминирование PAS, дав ей исключительно комфортное большинство и возможность формировать правительство без коалиции – не то, чтобы даже широкой, а без всякой. Чем и воспользовалось большинство. В результате Молдова оказалась в уникальной ситуации: президент – фактический лидер правящей партии (по закону президент страны обязан стать беспартийным), в Кабмин входят только члены PAS или ее лояльные сторонники, парламент принимает любые законы, исходящие от руководящей группы. Правда, за другие законы не голосует в принципе, чем вызывает шквал критики со стороны всех представителей оппозиции. Сразу после укрепления во власти руководители от PAS во главе с Майей Санду инициировали грандиозную чистку - массовые увольнения чиновников разных уровней, связанных с прежними правящими силами. Проевропейский курс был провозглашен основой государственной политики, а контакты с Россией – исключены. Президента Молдовы и ее функционеров с редким энтузиазмом приветствовали в Европе, что позволило вывести проект интеграции в Евросоюз на новый виток после февраля 2022 года. Молдова с небывалой скоростью, вопреки всем вопиющим несоответствиям, сумела подать заявку на вступление в ЕС.

Одновременно с продвижением евроинтеграционных амбиций прозападное руководство республики подняло на щиты тему укрепления госинститутов и борьбы с коррупцией, особенно в системе юстиции. Прокуратура и суды подверглись жесточайшей проверке – процессам так называемого пре-веттинга и веттинга, когда эксперты, включая международных представителей, исследовали любые финансовые нестыковки у судей и прокуроров. В результате огромное число служащих данных ведомств покинули систему. Возник даже некоторый дефицит кадров, да и сама проверка вызвала немало критических замечаний. Тем не менее от государственной власти, собранной в кои-то веки в единый кулак, сторонники и даже некоторые оппоненты продолжали ждать успехов. Вместо них последовала серия кризисов: сначала пандемия коронавируса, затем украинский конфликт и волна беженцев, намного превосходящая управленческие возможности руководства республики. Ситуацию спасли помощь Запада и тот факт, что большинство украинцев, минуя Молдову транзитом, направлялись дальше в Европу. На этом фоне без скандала и резких заявлений сменилось правительство. Новым премьер-министром стал Дорин Речан – бывший советник Майи Санду и экс-министр внутренних дел в период вывода миллиарда долларов из госказны и правления скандально известного Влада Филата, получившего тюремный срок как раз из-за «кражи века». Разумеется, появление Речана во главе проевропейского кабинета вызвало немалые кривотолки, как и освобождение Филата по амнистии Санду. Однако об этом вскоре забыли на фоне других претензий, политических скандалов и регулярных кризисов. Дорин Речан остается пока премьер-министром, а Филат, чьим человеком называли раньше Майю Санду, не скупится на резкие заявления в адрес ее партии и ее самой.

Впрочем, в оппозиции к PAS со временем оказались не только политические оппоненты, но и активные сторонники. Многие прозападные партии и политики разного толка обвинили правящую партию в «узурпации» европейской идеи и присвоении себе всех заслуг по сближению с ЕС. Громкое недовольство вызвал также недопуск к власти прежних союзников и игнорирование их инициатив. В итоге предвыборной коалиции или блока у правящей партии не получилось, а в список её кандидатов вошел довольно скромный круг новых лиц – беспартийные деятели культуры и политаналитики. Одновременно все оппозиционные силы, вне зависимости от идеологии, получают шанс сыграть на протестном голосовании против правления PAS, поскольку недовольных очень много: беднейшая страна Европы Молдова за минувшие годы обеднела еще больше. Особенную роль в этом процессе сыграл энергетический кризис, возникший после отказа от российского газа и повлекший за собой подорожание электричества, других энергоносителей и коммунальных услуг. Рост инфляции, падение уровня жизни, массовая эмиграция и демографический спад — вот ключевые темы, которые часто используются в агитации. Избиратели ожидают конкретных решений, а у PAS нет возможности ссылаться на противодействие со стороны политических оппонентов, ведь таковых во власти просто нет. Все, что остается действующему большинству вместе с правительством и президентом, это уличать предвыборных конкурентов в связях с Россией и вносить в свою риторику проблему гибридных вмешательств и электоральной коррупции. Реализацией подобного подхода стали уголовные расследования и отказ в регистрации на выборах довольно маргинального блока «Победа», единственно открыто выражающего симпатии России. Блок основал беглый молдавский олигарх Илан Шор, живущий, предположительно, с женой, певицей Жасмин, в Москве или Израиле и называемый в Молдове агентом Путина. Это, однако, не мешает ему пользоваться немалой популярностью в ряде молдавских регионов, включая Гагаузию.

Все против всех или шансы 50х50 PAS, имея значительный ресурс, международную поддержку, популярность среди городской части населения, диаспоры и сторонников реформ, неизбежно выходит в фавориты. Но, по опубликованным 25 сентября данным опросов, отнюдь не с теми показателями, которые позволили бы повторить успех 2021 года: возможный результат от 25% до 30% голосов. Против партии власти играют некогда высокие, а теперь неоправдавшиеся ожидания, уязвимость к критике социального положения и растущих цен. Кроме того, тревогу у граждан вызывают, как ни странно, методы борьбы властей с оппонентами – уголовные преследования, судебные процессы и прочие обвинения, которые позволяют фигурантам выступать в качестве жертв режима. На другом полюсе находятся евроскептические движения, условно относимые к пророссийским, хотя открыто о поддержке России никто не говорит. Очень аккуратно поднимаются вопросы контактов на экономическом уровне и ущерба, который понесла Молдова в результате их обрыва. Особой темой в данном контексте становятся родные многочисленных молдавских гастарбайтеров, лишенные возможности получать от них финансовую поддержку. Сильная, преимущественно левая, оппозиция критикует европейский курс за «усталость», высокие цены, коррупцию, недостаток социального обеспечения. Среди этих движений выделяется второй фаворит парламентской гонки - «Патриотический избирательный блок Социалистов, Коммунистов, Сердца и Будущего Молдовы». Данные о его шансах на выборах рознятся от равных цифрам PAS до примерно 15% голосов. Объединение партий выступает за более умеренную или отчасти даже пророссийскую политику, за баланс между Западом и Россией, критически настроенных к скорости реформ.

К блоку партий социалистов и коммунистов Молдовы, достойно показавшему себя в 2021 году, присоединились еще два формирования – партия экс-башкана Гагаузии Ирины Влах и партия Василия Тарлева, бывшего премьера времен президентства Владимира Воронина. Либеральные и проевропейские оппоненты называют Тарлева «агентом Кремля». Впрочем, накануне выборов шишки посыпались на Ирину Влах: деятельность ее партии «Сердце Молдовы» приостановили, арестовали нескольких активистов, а средства заморозили в связи с обвинениями в незаконном финансировании. Влах заявила, что PAS пытается снять ее партию с выборов, используя Минюст, и готовит фальсификацию выборов под прикрытием диаспоры за рубежом. Чуть ранее лидера «Сердца» обвиняли в приеме в партию перебежчиков из не допущенного к выборам пророссийского блока «Победа». Сейчас острее стоит вопрос, что произойдет с активным блоком социалистов и коммунистов. Их электорат — недовольные экономикой, инфляцией, жители сельских районов и меньшинств, и те, кто имеет близкие связи с Россией за счет трудовых мигрантов. Среди сильных сторон блока - обращение к социально-экономическим страхам и недовольству властью, возможность мобилизации через традиционные сети. Против них могут сыграть подозрения в коррупции или связи с олигархами, а также препятствия государственно-законодательного характера. Незадолго до выборов были сформированы и новые политические блоки с целью усилить шансы и преодолеть избирательный порог. Одним из них стала коалиция партий и лидеров «Альтернатива», которая пытается предложить умеренную оппозицию и конкуренцию не только по внешнему курсу, но и по качеству управления, обещаниям в социальной сфере и честности.

В «Альтернативе», обладающей, согласно опросам, потенциалом для прохождения в парламент, также четыре лидера. Действующий мэр Кишинева Ион Чебан в прошлом не занимал должностей в исполнительной власти и был пресс-секретарем президента Игоря Додона, а на выборах победил в качестве кандидата от Партии социалистов, благополучно покинув ее уже на посту столичного градоначальника и открыв собственную. Чебан декларирует европейский вектор и отмечает достижения в благоустройстве города, в том числе ремонт и строительство учебных заведений в противовес их закрытию в провинции по решению PAS. Лидер «Гражданского конгресса» Марк Ткачук был одним из ближайших советников президента Владимира Воронина, но, кроме парламента, тоже нигде во властных структурах не был задействован и вышел из Партии коммунистов вместе с целой группой сторонников. Красноречивый оратор жестко критиковал и Игоря Додона, и Майю Санду. Третьим в «Альтернативе» стал бывший премьер-технократ Ион Кику, заслуживший уважение и симпатии населения. Замыкает четверку экс-кандидат в президенты, едва не победивший Майю Санду год назад, юрист и генпрокурор Александр Стояногло. Все четверо официально не владеют крупными состояниями и не являются «звездами первой величины», однако харизматичные лидеры предстают перед публикой как почти внесистемные кандидаты с центристской риторикой. Их блок может привлечь избирателей, неудовлетворённых PAS, но не готовых голосовать за пророссийские силы. В то же время «Альтернативе» не хватает медийной мощи и мобилизации на местах вкупе с ресурсами для отвержения обвинений в двусмысленности. Этот специфический аспект является поводом для беспокойства, озвученным многими местными и зарубежными экспертами. Например, до конца не ясна позиция еще одной партии, способной пройти в парламент. Речь идет о «Нашей партии» бывшего мэра «северной столицы» Молдовы Ренато Усатого – политика с неоднозначной репутацией, громко заявившего о себе при поддержке российской агитации, но впоследствии поддержавшего на выборах Майю Санду. В списке из 23 электоральных конкурентов на предстоящих парламентских выборах значится немалое количество относительно новых и недавно образованных формирований и союзов. Также есть партии, сменившие лидеров либо платформу, пытаясь привлечь центр или умеренных избирателей. Скажем, партия бывшего прокурора и кандидата в президенты Виктории Фуртунэ, которой приписывают связи с Иланом Шором и российскую направленность. Есть партии и независимые кандидаты демократического, либерального или проевропейского толка, резко критикующие и власти всех минувших десятилетий, и друг друга. Вопрос в том, чью сторону они займут, заняв депутатские кресла.