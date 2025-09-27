USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Алиев на открытии Гянджинского автобусного парка

13:28 505

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского автопарка ООО BakuBus.

Как сообщает официальный сайт главы государства, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев проинформировал президента Ильхама Алиева об условиях, созданных в автопарке.

Строительство автобусного парка на триста мест началось в январе этого года. В парке общей площадью 10 гектаров построены пункты технического осмотра и ремонтные посты, топливное хозяйство с автоматизированной системой учета, автомоечный комплекс мощностью 60 автобусов в час. Создание автобусного парка позволило обеспечить работой 675 человек, из которых 553 – водители, 122 – административно-технический персонал.

ООО BakuBus будет функционировать в Гяндже по 18 существующим и 2 новым маршрутам. В город доставлено 280 автобусов, отвечающих высокому экологическому стандарту EURO6. Из них 45 – вместимостью 54 пассажира, 186 – вместимостью 63 пассажира и 49 – вместимостью 102 пассажира.

Всюду протесты
Всюду протесты объектив haqqin.az
14:01 89
Выживший Хамед оправдывает резню израильтян
Выживший Хамед оправдывает резню израильтян
13:53 295
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 717
Новрузова обвинили в хищении свыше 919 млн рублей
Новрузова обвинили в хищении свыше 919 млн рублей
13:43 434
Сирийский суд выдал ордер на Асада
Сирийский суд выдал ордер на Асада
13:31 265
Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США
Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США по ту сторону океана
13:33 674
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 1557
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 1951
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
26 сентября 2025, 17:37 3357
Человечество возвращается на Луну
Человечество возвращается на Луну главное на этот час
10:38 3073
Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС
Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС
11:31 1493

