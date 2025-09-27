Алиев на открытии Гянджинского автобусного парка

Как сообщает официальный сайт главы государства, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев проинформировал президента Ильхама Алиева об условиях, созданных в автопарке.

Строительство автобусного парка на триста мест началось в январе этого года. В парке общей площадью 10 гектаров построены пункты технического осмотра и ремонтные посты, топливное хозяйство с автоматизированной системой учета, автомоечный комплекс мощностью 60 автобусов в час. Создание автобусного парка позволило обеспечить работой 675 человек, из которых 553 – водители, 122 – административно-технический персонал.

ООО BakuBus будет функционировать в Гяндже по 18 существующим и 2 новым маршрутам. В город доставлено 280 автобусов, отвечающих высокому экологическому стандарту EURO6. Из них 45 – вместимостью 54 пассажира, 186 – вместимостью 63 пассажира и 49 – вместимостью 102 пассажира.