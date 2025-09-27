USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Госслужба почтила память героев Отечественной войны

13:32 260

В связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов и личный состав службы посетили в Баку памятник в парке Победы.

В память о погибших в боях за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана были возложены цветы к памятному камню на входе в парк.

Также память шехидов была почтена минутой молчания в аппарате Государственной службы по вопросам мобилизации и призыва на военную службу.

Отметим, что, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, 27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти.

