USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США

по ту сторону океана
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
13:33 676

Расследование, опубликованное в The New York Times, поднимает вопрос о возможном пересечении дипломатической деятельности специального представителя президента США Стива Уиткоффа и коммерческой активности его семьи.

Пока один из самых влиятельных переговорщиков Вашингтона ведет в Дохе и Париже тонкие консультации между Израилем и ХАМАС, его сыновья Алекс и Зак якобы привлекают средства из ближневосточных фондов, включая государственные источники Катара, в проекты по недвижимости и криптовалюте на территории США.

Расследование оставляет множество открытых вопросов о природе близких отношений между американским представителем, его семьей и монархиями Персидского залива

Документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов The New York Times, указывают на то, что Алекс Уиткофф пытался привлечь от катарских инвесторов до четырех миллиардов долларов на создание фонда, направленного на развитие жилья в районах Соединенных Штатов с дефицитом недвижимости. Доход от комиссии, по предварительным расчетам, мог составить порядка 80 миллионов долларов ежегодно в течение пяти лет. Эти средства, согласно расследованию, должны были поступить в компанию Witkoff Group, основанную отцом Уиткоффа. И хотя сам Стив Уиткофф, как сообщается, продал часть своей доли, он все еще остаётся акционером этой компании.

На этом фоне обращает на себя внимание фигура лоббиста Джоуи Оллхэма — сирийского еврея, нанятого Катаром. Именно Оллхэм, по его словам, познакомил в 2017 году представителей катарского фонда с семьёй Уиткофф, рекомендуя ее проекты как инвестиционно привлекательные. В меморандуме, адресованном правительству Катара, Джоуи Оллхэм назвал Стива Уиткоффа «неофициальным советником Трампа», подчеркнув, что «президент ценит лояльность превыше всего». Оллхэм также вспоминал о встрече Уиткоффа-старшего с высокопоставленными представителями Катара в Манхэттене, включая члена правящей семьи эмирата, в период, когда обсуждались вопросы задолженности отеля Park Live.

Финансовые связи семейства Уиткофф действительно принимали конкретные формы. В 2022 году фонд Apollo, частично финансируемый Катаром, стал партнером Уиткоффа в проекте жилой застройки в Бруклине. А в 2023 году катарский инвестиционный фонд приобрел отель Park Live за 623 миллиона долларов. Эта сделка, по мнению некоторых источников, помогла компании Уиткоффа выйти из долгового кризиса.

Документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов The New York Times, указывают на то, что сын советника президента - Алекс Уиткофф пытался привлечь от катарских инвесторов до четырех миллиардов долларов на создание фонда, направленного на развитие жилья в районах Соединенных Штатов с дефицитом недвижимости

Скандал усиливается на фоне личных связей. В 2024 году премьер-министр Катара Мухаммед аль-Тани присутствовал на свадьбе Алекса Уиткоффа во Флориде. Сам Алекс активно участвует в публичной жизни: посещает еврейские благотворительные мероприятия, взаимодействует с семьями похищенных и выживших в результате нападений, регулярно публикует информацию о деятельности отца и дипломатических миссиях. Официальных полномочий он не имеет, однако все чаще воспринимается как неформальный представитель интересов семьи в ближневосточном контексте.

Представители семьи Уиткофф отрицают обвинения в конфликте интересов. Пресс-секретарь Уиткоффов назвала расследование «клеветнической кампанией левых СМИ» и обвинила The New York Times в умышленном искажении фактов. По ее словам, компания Witkoff Group прекратила реализацию инвестиционного фонда по сугубо финансовым причинам. Заявления о взаимодействии с потенциальными инвесторами из Саудовской Аравии, по ее словам, также не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что с 2024 года Стив Уиткофф полностью вышел из бизнеса и не участвует в управлении компанией.

Официальный представитель Белого дома заявил, что Уиткофф соблюдает все действующие этические нормы, а процесс его выхода из бизнеса уже завершён. В то же время остаётся открытым вопрос, насколько прозрачными были границы между личной предпринимательской активностью и дипломатической деятельностью, особенно в контексте таких сложных и чувствительных тем, как посредничество между Израилем и ХАМАС.

Представители семьи Уиткофф отрицают обвинения в конфликте интересов. Пресс-секретарь Уиткоффов назвала расследование «клеветнической кампанией левых СМИ» и обвинила The New York Times в умышленном искажении фактов

Формальных доказательств прямого влияния деловой активности на дипломатическую The New York Times не предъявила. Однако расследование оставляет множество открытых вопросов о природе близких отношений между американским представителем, его семьей и монархиями Персидского залива. Все это происходит в период, когда Катар активно позиционирует себя как ключевой игрок в региональной дипломатии, а Вашингтон — как посредник, стремящийся сохранить баланс в одном из самых нестабильных регионов мира.

Судя по всему, вопрос теперь не только в юридической стороне возможного конфликта интересов, но и в политической — насколько допустимы такие пересечения в условиях современной геополитики, где все чаще размываются границы между дипломатией, бизнесом и частной инициативой.

Читайте по теме

Трамп ослабляет позиции Израиля haqqin.az беседует с ведущим израильским экспертом Михаилом Гуревичем
19 мая 2025, 23:58 4358
Трамп монархиям: деньги в обмен на цифры статья концептуальная; все еще актуально
17 мая 2025, 03:28 54245
Трамп оставил за бортом Израиль. На пути к Катару и Саудовской Аравии интересная выкладка доктора Яакова Халаби
12 мая 2025, 20:35 5660
Всюду протесты
Всюду протесты объектив haqqin.az
14:01 94
Выживший Хамед оправдывает резню израильтян
Выживший Хамед оправдывает резню израильтян
13:53 301
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 718
Новрузова обвинили в хищении свыше 919 млн рублей
Новрузова обвинили в хищении свыше 919 млн рублей
13:43 436
Сирийский суд выдал ордер на Асада
Сирийский суд выдал ордер на Асада
13:31 266
Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США
Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США по ту сторону океана
13:33 677
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 1560
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 1953
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
26 сентября 2025, 17:37 3357
Человечество возвращается на Луну
Человечество возвращается на Луну главное на этот час
10:38 3075
Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС
Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС
11:31 1493

ЭТО ВАЖНО

Всюду протесты
Всюду протесты объектив haqqin.az
14:01 94
Выживший Хамед оправдывает резню израильтян
Выживший Хамед оправдывает резню израильтян
13:53 301
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 718
Новрузова обвинили в хищении свыше 919 млн рублей
Новрузова обвинили в хищении свыше 919 млн рублей
13:43 436
Сирийский суд выдал ордер на Асада
Сирийский суд выдал ордер на Асада
13:31 266
Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США
Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США по ту сторону океана
13:33 677
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 1560
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 1953
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
26 сентября 2025, 17:37 3357
Человечество возвращается на Луну
Человечество возвращается на Луну главное на этот час
10:38 3075
Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС
Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС
11:31 1493
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться