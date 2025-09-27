Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США

Расследование, опубликованное в The New York Times, поднимает вопрос о возможном пересечении дипломатической деятельности специального представителя президента США Стива Уиткоффа и коммерческой активности его семьи. Пока один из самых влиятельных переговорщиков Вашингтона ведет в Дохе и Париже тонкие консультации между Израилем и ХАМАС, его сыновья Алекс и Зак якобы привлекают средства из ближневосточных фондов, включая государственные источники Катара, в проекты по недвижимости и криптовалюте на территории США.

Документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов The New York Times, указывают на то, что Алекс Уиткофф пытался привлечь от катарских инвесторов до четырех миллиардов долларов на создание фонда, направленного на развитие жилья в районах Соединенных Штатов с дефицитом недвижимости. Доход от комиссии, по предварительным расчетам, мог составить порядка 80 миллионов долларов ежегодно в течение пяти лет. Эти средства, согласно расследованию, должны были поступить в компанию Witkoff Group, основанную отцом Уиткоффа. И хотя сам Стив Уиткофф, как сообщается, продал часть своей доли, он все еще остаётся акционером этой компании. На этом фоне обращает на себя внимание фигура лоббиста Джоуи Оллхэма — сирийского еврея, нанятого Катаром. Именно Оллхэм, по его словам, познакомил в 2017 году представителей катарского фонда с семьёй Уиткофф, рекомендуя ее проекты как инвестиционно привлекательные. В меморандуме, адресованном правительству Катара, Джоуи Оллхэм назвал Стива Уиткоффа «неофициальным советником Трампа», подчеркнув, что «президент ценит лояльность превыше всего». Оллхэм также вспоминал о встрече Уиткоффа-старшего с высокопоставленными представителями Катара в Манхэттене, включая члена правящей семьи эмирата, в период, когда обсуждались вопросы задолженности отеля Park Live. Финансовые связи семейства Уиткофф действительно принимали конкретные формы. В 2022 году фонд Apollo, частично финансируемый Катаром, стал партнером Уиткоффа в проекте жилой застройки в Бруклине. А в 2023 году катарский инвестиционный фонд приобрел отель Park Live за 623 миллиона долларов. Эта сделка, по мнению некоторых источников, помогла компании Уиткоффа выйти из долгового кризиса.

Скандал усиливается на фоне личных связей. В 2024 году премьер-министр Катара Мухаммед аль-Тани присутствовал на свадьбе Алекса Уиткоффа во Флориде. Сам Алекс активно участвует в публичной жизни: посещает еврейские благотворительные мероприятия, взаимодействует с семьями похищенных и выживших в результате нападений, регулярно публикует информацию о деятельности отца и дипломатических миссиях. Официальных полномочий он не имеет, однако все чаще воспринимается как неформальный представитель интересов семьи в ближневосточном контексте. Представители семьи Уиткофф отрицают обвинения в конфликте интересов. Пресс-секретарь Уиткоффов назвала расследование «клеветнической кампанией левых СМИ» и обвинила The New York Times в умышленном искажении фактов. По ее словам, компания Witkoff Group прекратила реализацию инвестиционного фонда по сугубо финансовым причинам. Заявления о взаимодействии с потенциальными инвесторами из Саудовской Аравии, по ее словам, также не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что с 2024 года Стив Уиткофф полностью вышел из бизнеса и не участвует в управлении компанией. Официальный представитель Белого дома заявил, что Уиткофф соблюдает все действующие этические нормы, а процесс его выхода из бизнеса уже завершён. В то же время остаётся открытым вопрос, насколько прозрачными были границы между личной предпринимательской активностью и дипломатической деятельностью, особенно в контексте таких сложных и чувствительных тем, как посредничество между Израилем и ХАМАС.