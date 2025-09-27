USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Сирийский суд выдал ордер на Асада

13:31 267

Министерство юстиции Сирии впервые выдало официальный ордер на арест экс-президента страны Башара Асада.

Экс-президент обвиняется в массовых убийствах во время протестов в Дераа в 2011 году, когда силовики жестоко разогнали демонстрации.

По данным СМИ, сейчас Асад находится в Москве.

Ранее Франция выдала ордера на арест Асада и шести других высокопоставленных экс-чиновников.

Это связано с бомбардировкой города Хомс в 2012 году, в результате которой погибли два журналиста. Французские власти расследуют этот инцидент как потенциальное преступление против человечности и военное преступление.

Помимо Башара Асада, ордера касаются в том числе его брата Махера Асада, бывшего главой 4-й сирийской бронетанковой дивизии, начальника разведки Али Мамлюка и бывшего начальника штаба армии Али Аюба.

Всюду протесты
Всюду протесты объектив haqqin.az
14:01 95
Выживший Хамед оправдывает резню израильтян
Выживший Хамед оправдывает резню израильтян
13:53 303
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 720
Новрузова обвинили в хищении свыше 919 млн рублей
Новрузова обвинили в хищении свыше 919 млн рублей
13:43 437
Сирийский суд выдал ордер на Асада
Сирийский суд выдал ордер на Асада
13:31 268
Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США
Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США по ту сторону океана
13:33 678
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 1560
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 1953
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
26 сентября 2025, 17:37 3357
Человечество возвращается на Луну
Человечество возвращается на Луну главное на этот час
10:38 3075
Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС
Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС
11:31 1494

ЭТО ВАЖНО

Всюду протесты
Всюду протесты объектив haqqin.az
14:01 95
Выживший Хамед оправдывает резню израильтян
Выживший Хамед оправдывает резню израильтян
13:53 303
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 720
Новрузова обвинили в хищении свыше 919 млн рублей
Новрузова обвинили в хищении свыше 919 млн рублей
13:43 437
Сирийский суд выдал ордер на Асада
Сирийский суд выдал ордер на Асада
13:31 268
Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США
Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США по ту сторону океана
13:33 678
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 1560
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 1953
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
26 сентября 2025, 17:37 3357
Человечество возвращается на Луну
Человечество возвращается на Луну главное на этот час
10:38 3075
Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС
Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС
11:31 1494
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться