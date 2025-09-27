Сирийский суд выдал ордер на Асада

Экс-президент обвиняется в массовых убийствах во время протестов в Дераа в 2011 году, когда силовики жестоко разогнали демонстрации.

По данным СМИ, сейчас Асад находится в Москве.

Ранее Франция выдала ордера на арест Асада и шести других высокопоставленных экс-чиновников.

Это связано с бомбардировкой города Хомс в 2012 году, в результате которой погибли два журналиста. Французские власти расследуют этот инцидент как потенциальное преступление против человечности и военное преступление.

Помимо Башара Асада, ордера касаются в том числе его брата Махера Асада, бывшего главой 4-й сирийской бронетанковой дивизии, начальника разведки Али Мамлюка и бывшего начальника штаба армии Али Аюба.