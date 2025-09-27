Новрузова обвинили в хищении свыше 919 млн рублей

В Арбитражный суд Краснодарского края России поступил иск Генпрокуратуры к бизнесмену азербайджанского происхождения Шахлару Новрузову. Он арестован по обвинению в хищении более 919 млн руб, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно судебной картотеке, ответчиком по делу также выступает компания «Вониксель лимитед». Она является учредителем ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП). Третий ответчик — бизнесмен и бывший топ-менеджер «Инжтрансстроя» Олег Басин.

Исковое заявление поступило в суд 25 сентября. На следующий день его приняли к производству. Следующее судебное заседание назначено на 17 октября.

Уроженец Азербайджана Шахлар Новрузов, директор ООО «Кафе «Старый Баку»» и ООО «Дар Фрут», арестован в рамках дела о покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). Речь идет о попытке присвоения 100% долей в уставном капитале некоего общества, рыночная стоимость объектов недвижимости которого составляет 919,4 млн руб.