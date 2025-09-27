USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Пашинян за чем-то полетел к Путину

наша корреспонденция
Александр Караваев, автор haqqin.az
13:44 556

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибывшего в российскую столицу для участия в первом международном форуме «Мировая атомная неделя», приуроченном к 80-летию атомной отрасли РФ.

Ядерные технологии наряду с оборонной промышленностью остаются едва ли не единственным направлением, в которых Россия сохраняет конкурентоспособность и, соответственно, интерес со стороны иностранных партнёров. Это касается как энергетики, так и транспорта. Именно по этой причине Москва стремится расширить международные связи в этой сфере, перенося её обсуждение на площадку масштабной промышленной и научно-технической конференции.

Помимо строительства АЭС, одним из стратегически важных направлений работы «Росатома» остаётся развитие атомного ледокольного флота и управление судоходством по Северному морскому пути (СМП) — арктическому дублёру сухопутных евразийских маршрутов.

Остаётся лишь наблюдать, какие договорённости Пашинян привезёт из этой поездки и насколько они повлияют на достигнутые в Москве соглашения по развитию атомной энергетики и железнодорожной инфраструктуры

В 2024 году грузоперевозки по СМП достигли 37,9 миллиона тонн. По предварительным оценкам, в 2025 году объём составит от 36 до 38,5 миллиона тонн, из которых около 3 миллионов тонн придётся на транзитные перевозки — в основном, танкерами и газовозами.

Хотя СМП формально не конкурирует с так называемым Срединным коридором, стоит отметить, что транскаспийский маршрут через Азербайджан пока ему уступает: через его железнодорожную сеть проходит не более 70 тысяч TEU в год, тогда как российский маршрут Китай – ЕС (через Беларусь и Польшу) обслуживает около 400 тысяч TEU.

Вопреки политическим осложнениям, железнодорожный транзит через территорию России продолжал функционировать вплоть до недавнего закрытия польской границы на 10 дней в период военных учений РФ и Беларуси. Сейчас польский железнодорожный переход возобновил работу, и это означает, что для превращения Срединного коридора в полноценную транспортную альтернативу необходимы как значительные инвестиции в инфраструктуру, так и политическое давление на Польшу. В противном случае он останется лишь резервным, а не главным маршрутом, как нередко заявляется в Азербайджане .

Особое значение для Москвы имеет сохранение Армении в орбите российской атомной энергетики. В условиях начавшейся конкуренции за поставки малых ядерных реакторов, Армения может стать в этой нише полем конкуренции между «Росатомом» и американскими производителями.

Высока вероятность, что дочерняя структура РЖД — Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД) — получит контракт на строительство армянских участков. Альтернатив ей, по сути, нет

Впрочем, встреча Путина и Пашиняна не ограничилось обсуждением темы атомной энергетики. За два последних года товарооборот между Россией и Арменией достиг 11,7 миллиарда долларов, значительная часть которого пришлась на параллельный импорт — в том числе, на ввоз автомобилей через Армению. После того, как Грузия ограничила подобный транзит, Армения под давлением ЕС и США была также вынуждена ввести меры контроля. Как следствие, в 2025 году товарооборот с РФ, по прогнозам, снизится почти вдвое, до 5 миллиардов долларов. Тем не менее, это всё ещё больше, чем аналогичные показатели России с Азербайджаном или Ираном.

Армения старается сохранять баланс между сотрудничеством с Россией и курсом на европейскую интеграцию. И хотя официальный Брюссель продолжает вводить новые санкции, государства ЕС, как и прежде, поставляют подсанкционные товары в Россию через страны-посредники, включая Армению. Поэтому, несмотря на политические заявления, выход Еревана из ЕАЭС маловероятен из-за отсутствие реальной альтернативы в виде масштабных западных инвестиций.

Тем не менее, для Армении тема евроинтеграции остаётся актуальной, поскольку она открывает доступ к европейским фондам и инфраструктурному финансированию. Для ЕС эти суммы незначительны, но для сторонников прозападного вектора в Армении они создают ощущение «европейской динамики».

Ещё одной темой переговоров Путина и Пашиняна стало сохранение российского участия в проектах, связанных с армянской железнодорожной сетью, в том числе, в рамках Зангезурского коридора, соединяющего Армению с Азербайджаном и Турцией через Карс. Высока вероятность, что дочерняя структура РЖД — Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД) — получит контракт на строительство армянских участков. Альтернатив ей, по сути, нет. Да и какие-либо претензии со стороны правительства Армении по действующему концессионному договору с ЮКЖД озвучены не были. Однако ситуация может измениться к 2026 году, когда начнётся практическая реализация проектов.

Из Москвы Пашинян направился в Нью-Йорк, где примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встретится с главой Госдепартамента США, а также с представителями американского бизнеса.

Остаётся лишь наблюдать, какие договорённости Пашинян привезёт из этой поездки и насколько они повлияют на достигнутые в Москве соглашения по развитию атомной энергетики и железнодорожной инфраструктуры.

