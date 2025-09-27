Пашинян за чем-то полетел к Путину

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибывшего в российскую столицу для участия в первом международном форуме «Мировая атомная неделя», приуроченном к 80-летию атомной отрасли РФ. Ядерные технологии наряду с оборонной промышленностью остаются едва ли не единственным направлением, в которых Россия сохраняет конкурентоспособность и, соответственно, интерес со стороны иностранных партнёров. Это касается как энергетики, так и транспорта. Именно по этой причине Москва стремится расширить международные связи в этой сфере, перенося её обсуждение на площадку масштабной промышленной и научно-технической конференции. Помимо строительства АЭС, одним из стратегически важных направлений работы «Росатома» остаётся развитие атомного ледокольного флота и управление судоходством по Северному морскому пути (СМП) — арктическому дублёру сухопутных евразийских маршрутов.

В 2024 году грузоперевозки по СМП достигли 37,9 миллиона тонн. По предварительным оценкам, в 2025 году объём составит от 36 до 38,5 миллиона тонн, из которых около 3 миллионов тонн придётся на транзитные перевозки — в основном, танкерами и газовозами. Хотя СМП формально не конкурирует с так называемым Срединным коридором, стоит отметить, что транскаспийский маршрут через Азербайджан пока ему уступает: через его железнодорожную сеть проходит не более 70 тысяч TEU в год, тогда как российский маршрут Китай – ЕС (через Беларусь и Польшу) обслуживает около 400 тысяч TEU. Вопреки политическим осложнениям, железнодорожный транзит через территорию России продолжал функционировать вплоть до недавнего закрытия польской границы на 10 дней в период военных учений РФ и Беларуси. Сейчас польский железнодорожный переход возобновил работу, и это означает, что для превращения Срединного коридора в полноценную транспортную альтернативу необходимы как значительные инвестиции в инфраструктуру, так и политическое давление на Польшу. В противном случае он останется лишь резервным, а не главным маршрутом, как нередко заявляется в Азербайджане . Особое значение для Москвы имеет сохранение Армении в орбите российской атомной энергетики. В условиях начавшейся конкуренции за поставки малых ядерных реакторов, Армения может стать в этой нише полем конкуренции между «Росатомом» и американскими производителями.