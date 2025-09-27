Выживший Хамед оправдывает резню израильтян

В беседе с журналистами он отказался комментировать страдания гражданского населения в Газе и не стал обсуждать видеозаписи протестов, на которых жители сектора призывают лидеров ХАМАС отказаться от власти. «Я уже видел это», — ответил он.

В интервью американскому телеканалу CNN Хамед заявил, что атака на Израиль 7 октября стала «золотой возможностью» для создания государства Палестина, несмотря на высокую цену, которую, по его словам, «пришлось заплатить за этот момент, которого все мы ждали 77 лет».

После пережитого покушения в Дохе Рази Хамед, один из высокопоставленных представителей ХАМАС, вновь оказался в центре международного внимания.

Отвечая на вопросы о заложниках, Хамед отверг утверждения о том, что они использовались как живой щит, сославшись на «отсутствие доказательств», и заверив, что действия ХАМАС соответствуют законам Ислама. Также он не дал прямого ответа на вопрос о возможном допуске представителей Красного Креста к удерживаемым, заявив, что гуманитарная ситуация в Газе обусловлена действиями Израиля и что «военное крыло ХАМАС — это законное оружие борьбы с оккупацией».

Хамед подчеркнул, что «ХАМАС не может быть отделён от Палестины» и что его организация продолжит играть «позитивную роль в будущем палестинского народа».

В своём выступлении он также прокомментировал покушение, в котором чудом выжил:

«Мы были на встрече с переговорной делегацией и советниками, обсуждали американское предложение, и менее чем через час началась атака. Прозвучало около 12 ракетных ударов. Мы ушли сразу после первых взрывов. По милости Аллаха, мы выжили».

Хамед возложил ответственность за нападение на США, заявив, что Вашингтон действует в интересах Израиля и не может быть нейтральным посредником. Он отметил, что переговоры с американской стороной были заморожены и выразил недоверие к её посреднической роли.

«Американцы действуют недобросовестно, они не выполняют своих обещаний и меняют условия предложений в угоду израильтянам», — сказал он.

Контекст, в котором прозвучали заявления Хамеда, включает осуждение ХАМАС со стороны главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса, назвавшего в ООН нападение 7 октября «резнёй». На фоне этой критики Хамед продолжает настаивать на неизменности позиции ХАМАС и утверждает, что нападение дало возможность «открыть глаза» миру и обратить внимание человечества на страдания в Газе, указывая на рост международной поддержки самой идеи палестинской государственности.

Хамед подчеркивает, что ХАМАС останется частью политического будущего Палестины. Его слова и действия вызывают резонанс как внутри региона, так и за его пределами. Для одних этот человек представляет собой политического лидера, выжившего после атаки и продолжающего борьбу за национальные цели. Для других же — он участник радикального движения, не готового признать страдания мирного населения как следствие собственных решений.