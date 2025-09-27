Сборная Азербайджана по футболу обыграла Таджикистан

Сегодня на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане, стартовал футбольный турнир.
В первом матче в Габале юношеская сборная Азербайджана U-16 обыграла Таджикистан - 1:0. Единственный мяч на 29-й минуте забил Нихат Гусейнзаде.
Азербайджан и Таджикистан играют в группе «А» вместе с Кыргызстаном. В группе «B» выступают Беларусь, Россия и Узбекистан.
Сегодня в Габале состоится матч Беларусь - Россия. А сборная Азербайджана свою следующую встречу проведет 1 октября против Кыргызстана.
Победители групп сыграют в финале.