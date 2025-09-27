USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Сборная Азербайджана по футболу обыграла Таджикистан

14:00 111

Сегодня на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане, стартовал футбольный турнир.

В первом матче в Габале юношеская сборная Азербайджана U-16 обыграла Таджикистан - 1:0. Единственный мяч на 29-й минуте забил Нихат Гусейнзаде.

Азербайджан и Таджикистан играют в группе «А» вместе с Кыргызстаном. В группе «B» выступают Беларусь, Россия и Узбекистан.

Сегодня в Габале состоится матч Беларусь - Россия. А сборная Азербайджана свою следующую встречу проведет 1 октября против Кыргызстана.

Победители групп сыграют в финале.

Всюду протесты
Всюду протесты объектив haqqin.az
14:01 99
Выживший Хамед оправдывает резню израильтян
Выживший Хамед оправдывает резню израильтян
13:53 309
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 724
Новрузова обвинили в хищении свыше 919 млн рублей
Новрузова обвинили в хищении свыше 919 млн рублей
13:43 443
Сирийский суд выдал ордер на Асада
Сирийский суд выдал ордер на Асада
13:31 268
Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США
Катар купил Уиткоффа? Новый скандал в США по ту сторону океана
13:33 684
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 1562
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 1953
Все противники Трампа – за решетку!
Все противники Трампа – за решетку! наша корреспонденция
26 сентября 2025, 17:37 3357
Человечество возвращается на Луну
Человечество возвращается на Луну главное на этот час
10:38 3079
Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС
Трамп дает амнистию лидерам ХАМАС
11:31 1495

