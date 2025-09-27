USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Всюду протесты

14:01 1245

Антананариву (Мадагаскар). Протесты против отключения воды и электричества

Версаль (Франция). Французские фермеры протестуют

Сана (Йемен). Демонстрация в поддержку палестинцев

Куала-Лумпур (Малайзия). Протестующая держит куфию, направляясь к посольству США во время акции протеста против действий США и Израиля

Лос-Анджелес (США). Проблема мусора возникла у мест проживания бездомных

Бангкок (Таиланд). Обвал грунта перед больницей Вачира

Бейрут (Ливан). Портреты двух бывших лидеров «Хезболлы» Хасана Насраллы (справа) и Хашема Сафиеддина (слева) проецируются на знаменитую морскую скалу Рауш во время мероприятия, посвященного их гибели в результате израильских авиаударов год назад

Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 237
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 601
Только Украина сможет защитить Европу от России
Только Украина сможет защитить Европу от России Financial Times
15:59 593
Украине грозит ядерная катастрофа
Украине грозит ядерная катастрофа
15:14 1900
Все больше поляков готовы воевать
Все больше поляков готовы воевать
14:49 1085
НАТО опять прячет голову в песок
НАТО опять прячет голову в песок обновлено 15:35
15:35 1720
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота обновлено 14:29
14:29 3179
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция
14:11 2901
Алиев на открытии Гянджинского стадиона
Алиев на открытии Гянджинского стадиона обновлено 14:24; фото
14:24 2881
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 2635
Пашинян за чем-то полетел к Путину
Пашинян за чем-то полетел к Путину наша корреспонденция
13:44 2950

