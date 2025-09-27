Всюду протесты

Антананариву (Мадагаскар). Протесты против отключения воды и электричества
Версаль (Франция). Французские фермеры протестуют
Сана (Йемен). Демонстрация в поддержку палестинцев
Куала-Лумпур (Малайзия). Протестующая держит куфию, направляясь к посольству США во время акции протеста против действий США и Израиля
Лос-Анджелес (США). Проблема мусора возникла у мест проживания бездомных
Бангкок (Таиланд). Обвал грунта перед больницей Вачира
Бейрут (Ливан). Портреты двух бывших лидеров «Хезболлы» Хасана Насраллы (справа) и Хашема Сафиеддина (слева) проецируются на знаменитую морскую скалу Рауш во время мероприятия, посвященного их гибели в результате израильских авиаударов год назад