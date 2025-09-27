Министр убирает генералов

Эх, нет в американской армии своего бравого солдата Швейка, который, притворяясь идиотом, выявлял бы настоящих идиотов среди своих начальников. Новоявленный «министр войны» Пит Хегсет вызвал на «срочное совещание» всех высокопоставленных генералов и адмиралов, несущих службу в различных концах земного шара. Встреча пройдет 30 сентября на военной базе в Куантико, что в штате Вирджиния. Число участвующих неизвестно, но, по-видимому, их будет несколько тысяч, ведь едут командиры и их заместители всех подразделений от различных родов войск. Хегсет вызывает военнослужащих безо всяких объяснений. Стало известно лишь, что совещание будет посвящено «укреплению воинской этики». И только для этого с места будут сниматься полковники, генералы и адмиралы?

Один из источников, знакомый с ситуацией, сказал, что это будет встреча «глаза в глаза», потому что министр «хочет видеть своих военачальников». Но те скребут в затылках, не понимая, чего же он хочет. Тем более что его деятельность уже в должности министра казалась совсем не безупречной. В мае этого года он передал совершенно секретные данные о готовящемся ударе по йеменским хуситам в коммерческий мессенджер Signal. Может быть, эта позорная история и не стала бы достоянием публики, но о ней рассказал главный редактор издания Atlantic Джеффри Голдберг, которого по ошибке пригласили на закрытое совещание, посвященное предстоящей атаке на Йемен. В Пентагоне ожидали, что Трамп снимет Хегсета за такой чудовищный прокол. Но тот обеими руками держится за своего министра, которого с большим трудом протолкнул через сито в Сенате. И Хегсет благодарен ему по гроб жизни. Сейчас основная версия созыва «срочного совещания», которая циркулирует в Вашингтоне, говорит о том, что «министр войны» собирается резко ускорить выполнение приказа Трампа по очистке Пентагона от так называемых «воук персон» - то есть от либералов, которые не разделяют повестку президента.

В печать просочились данные о том, что Хегсет собирается уволить до 20 процентов четырехзвездных генералов Америки. До этого одним из своих первых указов он уволил в высшей степени компетентного председателя Объединенного комитета штабов американской армии генерала Чарльза Брауна и других высокопоставленных военачальников. И теперь многие из тех, кого министр вызвал на ковер, опасаются, что и их может ждать та же участь. В Пентагоне говорят, что Хегсет имеет привычку увольнять людей без объяснения причин и тем самым сеет в министерстве «культуру страха». Сама идея проведения часовой лекции о воинском духе подвергнута осмеянию на всех уровнях в Пентагоне. Большинство их тех, кого вызывают в Вирджинию, провели годы на своих должностях, их не надо учить воевать. «Нам не нужно говорить с министром Хегсетом о воинской этике», - говорит один их сотрудников министерства. А известный генерал Бен Ходжес вспоминает, что в 1935 году немецкие генералы были вызваны в Берлин на «срочную ассамблею», на которой их обязали поклясться в верности фюреру. «Отличная история, генерал», - говорит Бен Ходжес Хегсету. «Воинская этика» имеет несколько понятий. Главное из них - как вести войны и побеждать в них. Но как американская армия будет побеждать в этих войнах, если в ней идет массовая чистка по чисто идеологическим принципам?

Эксперты отмечают, что два четырехзвездных генерала - Рональд Кларк и Хавьер Брансон были только что отмечены во внутреннем циркуляре как генерал-лейтенанты, то есть с них сняли по две звезды. Кларк руководит американскими военными в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Брансон — в Южной Корее, то есть ключевых регионах США при возможном противодействии Китаю и КНДР. Комментарии здесь излишни. Предполагается, что Хегсет прочитает три лекции - помимо этики - о военно-промышленной базе, а третью - о военном сдерживании. С этой третьей он планирует выступить лишь в декабре в Калифорнии. То есть генералов будут сдергивать с места еще два раза. Есть и еще один момент в выборе времени для первой лекции. Это будет 30 сентября, в последний день американского финансового года. И если в Конгрессе не будет достигнуто соглашение о потолке долга, то тогда стране грозит шатдаун - отключение из-за отсутствия финансирования ключевых министерств и ведомств.