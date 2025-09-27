Загадочное оружие Украины против России. Что это?

С 23 сентября атаки украинских дронов по позициям армии России сопровождаются запуском сотен воздушных шаров синего цвета. Как сообщают западные СМИ, это новое загадочное оружие украинцев сопровождает рой беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Очевидно, что масса шаров в воздухе значительно снизила эффективность российских систем ПВО. Управление ПВО армии РФ было озадачено «латексно-воздушным нашествием», которое способствовало тому, что значительно большее количество украинских БПЛА стали «пробивать» антидроновую оборону российских сил. Отметим в этой связи, что 23 сентября Украина атаковала дронами объекты на территории Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Московской областей.

В интервью haqqin.az Павел Лакийчук, украинский военный эксперт и руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI», комментируя применение «загадочного украинского оружия», заявил, что пока известно только о двух миссиях этих шаров: перегрузка радиолокационных станций противника и обеспечение связи для дистанционного управления дронами в условиях подавления мобильной сети. «Возможно, существует также функция, при которой на шар закреплен взрывной или зажигательный элемент», - добавил эксперт. По мнению Лакийчука, запуск воздушных шаров вместе с дронами усилил эффективность атак беспилотных летательных аппаратов. «Поднимаясь, наполненные гелием воздушные шары расширяются, - пояснил эксперт. – А в небе над противником их задача — обмануть систему противовоздушной обороны и радиолокационные станции. Дело в том, что каждый радар может отслеживать ограниченное количество объектов. Например, зенитный ракетный комплекс С-300 одновременно фиксирует не более 65 целей. Если таких объектов больше, то система перегружается. И тогда ракета или ударный дрон могут преодолеть защиту и поразить нефтяной терминал, аэродром, завод и другие объекты.

В то же время шары позволяют отслеживать работу систем ПВО России, которые вынуждены функционировать в активном режиме. По излучению сигналов радиолокационных средств можно определить их месторасположение. Благодаря этой информации командование ВСУ направляет дроны по маршруту, который радары не видят. Кроме того, на каждом шаре закреплена небольшая угловатая металлическая пластина, которая искажает и увеличивает в радиодиапазоне их отражающую поверхность. Для того чтобы получить точные координаты воздушной цели, луч радара должен вернуться строго в обратном направлении. А угловые отражатели с воздушного шара создают на экране радара видимость объекта огромного размера». По мнению Павла Лакийчука, во время атак украинских дронов шары запускают из прифронтовых областей Украины или же это делают проукраинские партизаны на российской территории из близлежащих лесных массивов. В ночь на 23 сентября наблюдался северо-восточный ветер, создавший благоприятные условия для запуска шаров с Черниговской и Сумской областей Украины в направлении Брянска, Курска, Тулы, Рязани и Москвы. В мае 2025 года украинская компания Aerobavovna заявила, что разработала новую модель аэростатов для Вооружённых сил Украины, на которой размещают системы радиоэлектронной борьбы, разведки и ретрансляторы сигналов для дронов.