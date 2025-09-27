USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

НАТО опять прячет голову в песок

обновлено 15:35
15:35 1727

В НАТО допускают, что российские истребители МиГ-31 залетели в Эстонию по ошибке, пишет Bild. В альянсе до сих пор нет единого мнения относительно оценки инцидента, произошедшего 19 сентября в эстонском небе. По данным Bild, страны Восточной и Северной Европы считают случившееся преднамеренной провокацией Москвы — согласно их оценке, вооружённые истребители специально нарушили воздушное пространство на глубину до 5 км и находились в нём 12 минут.

В то же время Германия и государства Южной и Западной Европы за закрытыми дверями не исключают ошибки. Высокопоставленный немецкий чиновник заявил, что, возможно, три пилота МиГ-31 «промахнулись» на несколько километров, не удержав узкий коридор международного воздушного пространства между Финляндией и Эстонией.

*** 14:36 

Российские истребители, вторгшиеся в воздушное пространство Эстонии, были вооружены ракетами класса «воздух-воздух».

Тот факт, что российские самолеты несли ракеты этого типа, а не бомбы, позволил сделать вывод о крайней маловероятности атаки на население Эстонии. Такой вывод, как пишет The New York Times, сделали власти страны.

О подробностях перехвата российских самолетов NYT рассказал полковник Гаэтано Фарина, командующий итальянской оперативной группой альянса, патрулировавшей воздушное пространство во время вторжения российских МИГов. По его словам, итальянские пилоты истребителей F-35 подошли достаточно близко к российским самолетам, чтобы увидеть, как российские пилоты машут им рукой.

Два итальянских самолета покачали крыльями — известный во всем мире маневр, сигнализирующий о перехвате российских самолетов.

По словам военачальника, затем российские пилоты позволили итальянским самолетам сопроводить их обратно в международное воздушное пространство до границы с Калининградом.

Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 240
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 608
Только Украина сможет защитить Европу от России
Только Украина сможет защитить Европу от России Financial Times
15:59 596
Украине грозит ядерная катастрофа
Украине грозит ядерная катастрофа
15:14 1904
Все больше поляков готовы воевать
Все больше поляков готовы воевать
14:49 1087
НАТО опять прячет голову в песок
НАТО опять прячет голову в песок обновлено 15:35
15:35 1728
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота обновлено 14:29
14:29 3180
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция
14:11 2906
Алиев на открытии Гянджинского стадиона
Алиев на открытии Гянджинского стадиона обновлено 14:24; фото
14:24 2887
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 2636
Пашинян за чем-то полетел к Путину
Пашинян за чем-то полетел к Путину наша корреспонденция
13:44 2953

ЭТО ВАЖНО

Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 240
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 608
Только Украина сможет защитить Европу от России
Только Украина сможет защитить Европу от России Financial Times
15:59 596
Украине грозит ядерная катастрофа
Украине грозит ядерная катастрофа
15:14 1904
Все больше поляков готовы воевать
Все больше поляков готовы воевать
14:49 1087
НАТО опять прячет голову в песок
НАТО опять прячет голову в песок обновлено 15:35
15:35 1728
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота обновлено 14:29
14:29 3180
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция
14:11 2906
Алиев на открытии Гянджинского стадиона
Алиев на открытии Гянджинского стадиона обновлено 14:24; фото
14:24 2887
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 2636
Пашинян за чем-то полетел к Путину
Пашинян за чем-то полетел к Путину наша корреспонденция
13:44 2953
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться