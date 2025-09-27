НАТО опять прячет голову в песок

В НАТО допускают, что российские истребители МиГ-31 залетели в Эстонию по ошибке, пишет Bild. В альянсе до сих пор нет единого мнения относительно оценки инцидента, произошедшего 19 сентября в эстонском небе. По данным Bild, страны Восточной и Северной Европы считают случившееся преднамеренной провокацией Москвы — согласно их оценке, вооружённые истребители специально нарушили воздушное пространство на глубину до 5 км и находились в нём 12 минут. В то же время Германия и государства Южной и Западной Европы за закрытыми дверями не исключают ошибки. Высокопоставленный немецкий чиновник заявил, что, возможно, три пилота МиГ-31 «промахнулись» на несколько километров, не удержав узкий коридор международного воздушного пространства между Финляндией и Эстонией.

Тот факт, что российские самолеты несли ракеты этого типа, а не бомбы, позволил сделать вывод о крайней маловероятности атаки на население Эстонии. Такой вывод, как пишет The New York Times, сделали власти страны.

О подробностях перехвата российских самолетов NYT рассказал полковник Гаэтано Фарина, командующий итальянской оперативной группой альянса, патрулировавшей воздушное пространство во время вторжения российских МИГов. По его словам, итальянские пилоты истребителей F-35 подошли достаточно близко к российским самолетам, чтобы увидеть, как российские пилоты машут им рукой.

Два итальянских самолета покачали крыльями — известный во всем мире маневр, сигнализирующий о перехвате российских самолетов.

По словам военачальника, затем российские пилоты позволили итальянским самолетам сопроводить их обратно в международное воздушное пространство до границы с Калининградом.