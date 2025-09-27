Все больше поляков готовы воевать

В Польше выросло число желающих воевать за родину — уже 44,8% населения, пишут польские СМИ. 5 месяцев назад только 21,8% опрошенных заявили о готовности присоединиться к армии.

Результаты опроса, проведенного в Польше в июне, показали, что только 8% населения считают, что их страна готова к войне с Россией, а 9% полагают, что армия достаточно оснащена для такого сценария.

12% респондентов заявили о высокой вероятности нападения России на Польшу, а 23% согласились добровольно взять в руки оружие, если их страна подвергнется нападению.

67% респондентов заявили, что Польша должна помочь, если Россия нападет на страну НАТО, а 57% считают, что США помогут, если их страна подвергнется нападению.