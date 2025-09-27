USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Все больше поляков готовы воевать

14:49 1087

В Польше выросло число желающих воевать за родину — уже 44,8% населения, пишут польские СМИ. 5 месяцев назад только 21,8% опрошенных заявили о готовности присоединиться к армии.

Результаты опроса, проведенного в Польше в июне, показали, что только 8% населения считают, что их страна готова к войне с Россией, а 9% полагают, что армия достаточно оснащена для такого сценария.

12% респондентов заявили о высокой вероятности нападения России на Польшу, а 23% согласились добровольно взять в руки оружие, если их страна подвергнется нападению.

67% респондентов заявили, что Польша должна помочь, если Россия нападет на страну НАТО, а 57% считают, что США помогут, если их страна подвергнется нападению.

Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 240
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 611
Только Украина сможет защитить Европу от России
Только Украина сможет защитить Европу от России Financial Times
15:59 596
Украине грозит ядерная катастрофа
Украине грозит ядерная катастрофа
15:14 1906
Все больше поляков готовы воевать
Все больше поляков готовы воевать
14:49 1088
НАТО опять прячет голову в песок
НАТО опять прячет голову в песок обновлено 15:35
15:35 1730
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота обновлено 14:29
14:29 3180
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция
14:11 2906
Алиев на открытии Гянджинского стадиона
Алиев на открытии Гянджинского стадиона обновлено 14:24; фото
14:24 2889
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 2636
Пашинян за чем-то полетел к Путину
Пашинян за чем-то полетел к Путину наша корреспонденция
13:44 2954

