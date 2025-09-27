USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Иран не променял уран на отсрочку

14:58 509

США готовы были дать Ирану отсрочку в три месяца перед восстановлением санкций Совета Безопасности ООН, но взамен требовали передать им весь обогащенный уран. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Требование американцев неприемлемо. Они хотят, чтобы мы отдали им весь наш обогащенный уран, а взамен дадут три месяца, что абсолютно неприемлемо», - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

По мнению Пезешкиана, через несколько месяцев Вашингтон снова может захотеть активировать механизм snapback (предполагающий восстановление санкций СБ ООН против Ирана) и выдвинуть новое требование. Если и выбирать между snapback и неприемлемыми требованиями, то лучше первое, добавил президент Ирана.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН №2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Как заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, санкции ООН против Ирана будут введены вновь в конце этой недели.

Россия бросает на фронт даже кенийцев
Россия бросает на фронт даже кенийцев
16:44 0
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 241
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 613
Только Украина сможет защитить Европу от России
Только Украина сможет защитить Европу от России Financial Times
15:59 598
Украине грозит ядерная катастрофа
Украине грозит ядерная катастрофа
15:14 1907
Все больше поляков готовы воевать
Все больше поляков готовы воевать
14:49 1089
НАТО опять прячет голову в песок
НАТО опять прячет голову в песок обновлено 15:35
15:35 1731
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота обновлено 14:29
14:29 3180
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция
14:11 2907
Алиев на открытии Гянджинского стадиона
Алиев на открытии Гянджинского стадиона обновлено 14:24; фото
14:24 2890
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 2637

