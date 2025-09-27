Иран не променял уран на отсрочку

США готовы были дать Ирану отсрочку в три месяца перед восстановлением санкций Совета Безопасности ООН, но взамен требовали передать им весь обогащенный уран. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Требование американцев неприемлемо. Они хотят, чтобы мы отдали им весь наш обогащенный уран, а взамен дадут три месяца, что абсолютно неприемлемо», - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

По мнению Пезешкиана, через несколько месяцев Вашингтон снова может захотеть активировать механизм snapback (предполагающий восстановление санкций СБ ООН против Ирана) и выдвинуть новое требование. Если и выбирать между snapback и неприемлемыми требованиями, то лучше первое, добавил президент Ирана.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН №2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Как заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, санкции ООН против Ирана будут введены вновь в конце этой недели.