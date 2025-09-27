Украине грозит ядерная катастрофа

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отсутствует уже три дня. Системы охлаждения и безопасности работают на дизельных генераторах из-за перекрытия последней линии электропередачи, пишет The Guardian.
Существует риск выхода из строя охладительных установок, что может привести к неконтролируемому нагреву и расплавлению ядерного топлива.
Для сравнения: на АЭС "Фукусима" три реактора расплавились за три дня после землетрясения и последовавшего цунами. Топливо при этом оставалось локализованным, жертв не было, но пришлось эвакуировать более 100 000 человек.
Превышение 72-часовой работы АЭС без внешнего электропитания эксперты считают крайне опасным сценарием.