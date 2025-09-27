USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Украине грозит ядерная катастрофа

15:14 1909

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отсутствует уже три дня. Системы охлаждения и безопасности работают на дизельных генераторах из-за перекрытия последней линии электропередачи, пишет The Guardian.

Существует риск выхода из строя охладительных установок, что может привести к неконтролируемому нагреву и расплавлению ядерного топлива.

Для сравнения: на АЭС "Фукусима" три реактора расплавились за три дня после землетрясения и последовавшего цунами. Топливо при этом оставалось локализованным, жертв не было, но пришлось эвакуировать более 100 000 человек.

Превышение 72-часовой работы АЭС без внешнего электропитания эксперты считают крайне опасным сценарием.

Россия бросает на фронт даже кенийцев
Россия бросает на фронт даже кенийцев
16:44 1
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 241
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 614
Только Украина сможет защитить Европу от России
Только Украина сможет защитить Европу от России Financial Times
15:59 599
Украине грозит ядерная катастрофа
Украине грозит ядерная катастрофа
15:14 1910
Все больше поляков готовы воевать
Все больше поляков готовы воевать
14:49 1089
НАТО опять прячет голову в песок
НАТО опять прячет голову в песок обновлено 15:35
15:35 1733
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота обновлено 14:29
14:29 3180
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция
14:11 2910
Алиев на открытии Гянджинского стадиона
Алиев на открытии Гянджинского стадиона обновлено 14:24; фото
14:24 2891
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 2638

