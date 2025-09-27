USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

В «Азерэнержи» прошли мероприятия, посвященные Дню памяти

15:26 265

27 сентября, в пятую годовщину Дня памяти, руководство и сотрудники ОАО «Азерэнержи» и «Азеришыг» посетили Мемориал Победы, почтив память шехидов с глубоким уважением.

Также в административно-учебном комплексе «Азерэнержи» было организовано мероприятие, посвященное Дню памяти. Оно началось с минуты молчания в память о шехидах и исполнения государственного гимна.

В выступлениях отмечалось, что 44-дневная Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года под руководством президента Ильхама Алиева, вошла в историю азербайджанского народа как самая славная страница.

Также было сообщено, что в войне участвовали 183 сотрудника «Азерэнержи». Из них двое погибли, девять стали инвалидами, а 172 были награждены государственными наградами. Кроме того, погибли 12 членов семей сотрудников ОАО.

Подчеркивалось, что во время 44-дневной Отечественной войны все сотрудники «Азерэнержи» работали круглосуточно, обеспечивая бесперебойное энергоснабжение страны. Несмотря на атаки вражеской армии на стратегические объекты, включая теплоэлектростанцию «Азербайджан» в Мингячевире и некоторые подстанции, энергосистема оставалась стабильной.

Россия бросает на фронт даже кенийцев
Россия бросает на фронт даже кенийцев
16:44 2
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 241
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 617
Только Украина сможет защитить Европу от России
Только Украина сможет защитить Европу от России Financial Times
15:59 600
Украине грозит ядерная катастрофа
Украине грозит ядерная катастрофа
15:14 1911
Все больше поляков готовы воевать
Все больше поляков готовы воевать
14:49 1090
НАТО опять прячет голову в песок
НАТО опять прячет голову в песок обновлено 15:35
15:35 1735
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота обновлено 14:29
14:29 3180
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция
14:11 2912
Алиев на открытии Гянджинского стадиона
Алиев на открытии Гянджинского стадиона обновлено 14:24; фото
14:24 2893
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 2638

