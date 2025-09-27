В «Азерэнержи» прошли мероприятия, посвященные Дню памяти

27 сентября, в пятую годовщину Дня памяти, руководство и сотрудники ОАО «Азерэнержи» и «Азеришыг» посетили Мемориал Победы, почтив память шехидов с глубоким уважением.

Также в административно-учебном комплексе «Азерэнержи» было организовано мероприятие, посвященное Дню памяти. Оно началось с минуты молчания в память о шехидах и исполнения государственного гимна.

В выступлениях отмечалось, что 44-дневная Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года под руководством президента Ильхама Алиева, вошла в историю азербайджанского народа как самая славная страница.

Также было сообщено, что в войне участвовали 183 сотрудника «Азерэнержи». Из них двое погибли, девять стали инвалидами, а 172 были награждены государственными наградами. Кроме того, погибли 12 членов семей сотрудников ОАО.

Подчеркивалось, что во время 44-дневной Отечественной войны все сотрудники «Азерэнержи» работали круглосуточно, обеспечивая бесперебойное энергоснабжение страны. Несмотря на атаки вражеской армии на стратегические объекты, включая теплоэлектростанцию «Азербайджан» в Мингячевире и некоторые подстанции, энергосистема оставалась стабильной.