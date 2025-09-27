USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Дефицит бензина создает давление на Кремль

The Telegraph
15:42 867

Украина продолжает наносить удары по нефтяной инфраструктуре России, что вызывает дефицит топлива, панику и экономические трудности внутри страны, сообщает The Telegraph. На автозаправках в Москве, Крыму и на Дальнем Востоке образовались очереди, цены выросли, а власти ввели нормирование продажи бензина и дизельного топлива. Причиной кризиса стали атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и портовые терминалы.

По данным экспертов, в отдельные дни переработка нефти сокращалась почти на 20%, а экспорт через ключевые порты оказался нарушен, что ослабляет возможности России финансировать войну. Украинские удары также нацелены на нефтебазы и насосные станции, усиливая недовольство населения и давление на Кремль. Министр энергетики России Александр Новак попытался сгладить ситуацию, заявив лишь о «небольшом дефиците», однако аналитики отмечают серьезные последствия для бизнеса и граждан.

Дефицит топлива ощущается от Дальнего Востока до Москвы, и это первый случай с начала войны, когда столица напрямую столкнулась с такими последствиями боевых действий. Аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха Люк Викенден подчеркнул, что удары дронов по объектам внутреннего снабжения серьёзно подрывают баланс на рынке.

Между тем США и ЕС усиливают давление на Кремль: Дональд Трамп призвал Европу полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, а Евросоюз ускоряет план по прекращению закупок российского газа к концу 2026 года. По мнению экспертов, атаки Украины по эффективности сопоставимы с самыми сильными санкциями, так как быстро и напрямую бьют по военному бюджету России.

Несмотря на сохраняющуюся устойчивость российской экономики, дефицит топлива и перебои в поставках обостряют внутренние проблемы и создают дополнительное давление на президента РФ Владимира Путина. Аналитик RUSI Эмили Феррис отметила, что «ситуация не критическая: у России есть достаточные запасы нефти, газа и финансовые резервы, однако для Кремля цель подчинения Украины остаётся более важной наградой».

Россия бросает на фронт даже кенийцев
Россия бросает на фронт даже кенийцев
16:44 3
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 241
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 618
Только Украина сможет защитить Европу от России
Только Украина сможет защитить Европу от России Financial Times
15:59 601
Украине грозит ядерная катастрофа
Украине грозит ядерная катастрофа
15:14 1914
Все больше поляков готовы воевать
Все больше поляков готовы воевать
14:49 1090
НАТО опять прячет голову в песок
НАТО опять прячет голову в песок обновлено 15:35
15:35 1736
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота обновлено 14:29
14:29 3181
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция
14:11 2914
Алиев на открытии Гянджинского стадиона
Алиев на открытии Гянджинского стадиона обновлено 14:24; фото
14:24 2895
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 2638

