Дефицит бензина создает давление на Кремль

Украина продолжает наносить удары по нефтяной инфраструктуре России, что вызывает дефицит топлива, панику и экономические трудности внутри страны, сообщает The Telegraph. На автозаправках в Москве, Крыму и на Дальнем Востоке образовались очереди, цены выросли, а власти ввели нормирование продажи бензина и дизельного топлива. Причиной кризиса стали атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и портовые терминалы.

По данным экспертов, в отдельные дни переработка нефти сокращалась почти на 20%, а экспорт через ключевые порты оказался нарушен, что ослабляет возможности России финансировать войну. Украинские удары также нацелены на нефтебазы и насосные станции, усиливая недовольство населения и давление на Кремль. Министр энергетики России Александр Новак попытался сгладить ситуацию, заявив лишь о «небольшом дефиците», однако аналитики отмечают серьезные последствия для бизнеса и граждан.

Дефицит топлива ощущается от Дальнего Востока до Москвы, и это первый случай с начала войны, когда столица напрямую столкнулась с такими последствиями боевых действий. Аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха Люк Викенден подчеркнул, что удары дронов по объектам внутреннего снабжения серьёзно подрывают баланс на рынке.

Между тем США и ЕС усиливают давление на Кремль: Дональд Трамп призвал Европу полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, а Евросоюз ускоряет план по прекращению закупок российского газа к концу 2026 года. По мнению экспертов, атаки Украины по эффективности сопоставимы с самыми сильными санкциями, так как быстро и напрямую бьют по военному бюджету России.

Несмотря на сохраняющуюся устойчивость российской экономики, дефицит топлива и перебои в поставках обостряют внутренние проблемы и создают дополнительное давление на президента РФ Владимира Путина. Аналитик RUSI Эмили Феррис отметила, что «ситуация не критическая: у России есть достаточные запасы нефти, газа и финансовые резервы, однако для Кремля цель подчинения Украины остаётся более важной наградой».