Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Только Украина сможет защитить Европу от России

Financial Times
15:59

Вопреки кремлевскому нарративу о «непрерывном продвижении» российской армии, даже таким скептикам Украины, как Дональд Трамп, на четвертый год войны стало ясно: именно Украина больше похожа на победителя, отмечает израильский историк и публицист Юваль Ной Харари в статье для Financial Times.

Харари напоминает, что целью вторжения России в феврале 2022 года было полное уничтожение украинского суверенитета. Однако сегодня Москва контролирует меньше территорий, чем в августе 2022 года, и не захватила ни одного крупного стратегического города, включая Харьков и Киев. Потери России при минимальных территориальных «успехах» он сравнивает с позиционными боями Первой мировой войны, а также с ситуацией, когда спустя три года после вторжения в Ирак США контролировали бы лишь пятую часть страны, потеряв миллион военных.

Россия, по его словам, не добилась перелома ни на суше, ни на море, ни в воздухе. Украинские дроны и ракеты вынудили российский флот отойти в дальние бухты, а авиация РФ боится приближаться к линии фронта. Для сравнения Харари приводит июньскую войну Израиля против Ирана, когда израильская авиация за 36 часов установила полный контроль над небом без потерь.

Отдельно он подчеркивает, что единственная иностранная армия, напрямую вмешавшаяся в конфликт, была армия КНДР на стороне России. Украина же, даже при поддержке союзников, воюет сама. В первые месяцы она оборонялась в основном собственным оружием, так как Запад опасался передавать что-то серьезнее касок. По мнению Харари, если бы Киев получил все необходимое вооружение сразу, он мог бы одержать полную военную победу уже в 2022–2023 годах.

Историк критикует Запад за нерешительность и трусость, включая неспособность защитить даже собственное воздушное пространство от российских дронов и самолетов. Он делает вывод: если Россия нападет на Европу, а США не вмешаются, главным военным активом Европы станет украинская армия. Американским военным также есть чему поучиться у Украины — от боевого опыта до оружейных технологий. Возможно, именно поэтому, резюмирует Харари, Дональд Трамп стал активнее поддерживать Киев: он предпочитает быть на стороне победителей.

ЭТО ВАЖНО

