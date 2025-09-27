Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна

В Армении задержан подозреваемый в убийстве главы общины Паракар Армавирской области Володи Григоряна, сообщает армянское МВД. По данным ведомства, задержанный - брат убитого в феврале Григора Оганяна.

Следствие продолжает рассматривать версию вендетты, сказал журналистам пресс-секретарь министерства Нарек Саркисян. Саркисян исключил какие-либо политические мотивы убийства.

Отмечается, что после убийства Оганяна стороны неоднократно намеревались встретиться для очередной «разборки», однако полиция каждый раз пресекала эти попытки.

Недавно в Армении был застрелен глава общины Паракар Армавирской области Володя Григорян, победивший в марте этого года на местных выборах кандидата от правящей партии «Гражданский договор». Вместе с ним погиб офицер полиции. Это громкое политическое убийство потрясло страну: пока не выдвинуто ни одной версии о том, какие силы стоят за ним.

Володя Григорян представлял партию «Страна для жизни», основанную в Армении российским олигархом армянского происхождения Рубеном Варданяном, которого сейчас судят в Баку. Его избрание мэром Паракара стало возможным при поддержке других пророссийских оппозиционных партий.