USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна

16:18 624

В Армении задержан подозреваемый в убийстве главы общины Паракар Армавирской области Володи Григоряна, сообщает армянское МВД. По данным ведомства, задержанный - брат убитого в феврале Григора Оганяна.

Следствие продолжает рассматривать версию вендетты, сказал журналистам пресс-секретарь министерства Нарек Саркисян. Саркисян исключил какие-либо политические мотивы убийства.

Отмечается, что после убийства Оганяна стороны неоднократно намеревались встретиться для очередной «разборки», однако полиция каждый раз пресекала эти попытки.

Недавно в Армении был застрелен глава общины Паракар Армавирской области Володя Григорян, победивший в марте этого года на местных выборах кандидата от правящей партии «Гражданский договор». Вместе с ним погиб офицер полиции. Это громкое политическое убийство потрясло страну: пока не выдвинуто ни одной версии о том, какие силы стоят за ним.

Володя Григорян представлял партию «Страна для жизни», основанную в Армении российским олигархом армянского происхождения Рубеном Варданяном, которого сейчас судят в Баку. Его избрание мэром Паракара стало возможным при поддержке других пророссийских оппозиционных партий.

Россия бросает на фронт даже кенийцев
Россия бросает на фронт даже кенийцев
16:44 9
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 243
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 625
Только Украина сможет защитить Европу от России
Только Украина сможет защитить Европу от России Financial Times
15:59 604
Украине грозит ядерная катастрофа
Украине грозит ядерная катастрофа
15:14 1920
Все больше поляков готовы воевать
Все больше поляков готовы воевать
14:49 1094
НАТО опять прячет голову в песок
НАТО опять прячет голову в песок обновлено 15:35
15:35 1740
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота обновлено 14:29
14:29 3183
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция
14:11 2917
Алиев на открытии Гянджинского стадиона
Алиев на открытии Гянджинского стадиона обновлено 14:24; фото
14:24 2899
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 2639

ЭТО ВАЖНО

Россия бросает на фронт даже кенийцев
Россия бросает на фронт даже кенийцев
16:44 9
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 243
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 625
Только Украина сможет защитить Европу от России
Только Украина сможет защитить Европу от России Financial Times
15:59 604
Украине грозит ядерная катастрофа
Украине грозит ядерная катастрофа
15:14 1920
Все больше поляков готовы воевать
Все больше поляков готовы воевать
14:49 1094
НАТО опять прячет голову в песок
НАТО опять прячет голову в песок обновлено 15:35
15:35 1740
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота
Президента Колумбии могут обвинить в попытке госпереворота обновлено 14:29
14:29 3183
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция
14:11 2917
Алиев на открытии Гянджинского стадиона
Алиев на открытии Гянджинского стадиона обновлено 14:24; фото
14:24 2899
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же
Отвернуться от России и помочь Украине – не одно и то же Ондра Соукуп комментирует для haqqin.az
11:30 2639
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться