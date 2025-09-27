USD 1.7000
Беспилотники продолжают мешать работе европейских аэропортов

Литовская полиция обнаружила три беспилотных летательных аппарата в районе аэропорта Вильнюса. В пятницу работа столичного аэропорта дважды приостанавливалась из-за обнаружения дронов неподалеку, сообщает издание Delfi.

Параллельно стало известно, что на прошлой неделе беспилотник пролетел над финской гидроэлектростанцией. Это произошло, несмотря на введенный в августе 2025 года запрет на использование дронов в зонах, связанных с энергетической инфраструктурой. Финские правоохранители подтвердили факт инцидента, однако подробностей не раскрыли.

На этом фоне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа должна готовиться к новым «гибридным атакам», подобным нарушениям воздушного пространства, произошедшим в последние недели. По ее словам, такие действия являются лишь началом гибридной войны против Европы.

Фредериксен подчеркнула необходимость тесного сотрудничества с НАТО, ЕС и Украиной, которая обладает значительным опытом борьбы с беспилотниками. «Можно констатировать, что одна страна в первую очередь представляет угрозу для безопасности Европы — это Россия», — заявила премьер.

