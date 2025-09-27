Россия бросает на фронт даже кенийцев

В Кении суд принял решение взять под стражу на 10 суток подозреваемого в организации отправки кенийцев на войну в Украину в составе российской армии. Об этом сообщает BBC.

Речь идет о человеке по имени Эдвард Камау Гитуку. По версии правоохранителей, он руководит преступным сообществом, которое переправляет граждан Кении в Россию. Фигуранты, как сообщили в кенийской полиции, вводили людей в заблуждение, обещая им работу в РФ, хотя в действительности там их принудительно посылали на фронт в Украину.

Гитуку задержали 25 сентября в ходе рейда недалеко от столицы Кении Найроби. По данным полиции, в результате операции сотрудникам правопорядка удалось спасти 22 человека, которых готовили к отправке в Россию.

Власти продолжают расследование, которое началось после публикации Украиной видео с допросом попавшего в плен бывшего кенийского спортсмена-бегуна 36-летнего Эванса Кибета. Мужчина утверждал, что его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России и отправили в воюющую российскую армию.

По словам Кибета, он прибыл в Россию как турист. Там ему якобы предложили помощь с просроченной визой и работой, а после — вручили документы на русском языке, попросили подписать их, а затем забрали паспорт и телефон. Через несколько дней мужчину отвезли в военный лагерь и сообщили, что, подписав документы, он не может не пойти служить в ВС РФ.

Ему также пригрозили «обнулением» в случае отказа воевать. После недели базовой подготовки мужчину отправили на передовую. Кибет заявляет, что он сбросил военную форму, сбежал в лес и сдался украинским войскам на Волчанском направлении.