Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев?

17:12 2853

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Гянджинского мемориального комплекса. На фотографиях, опубликованных официальными СМИ, глава государства запечатлен держащим за руку маленькую девочку. 

Как сообщил в соцсети Х помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, девочка – 7-летняя Нилай, потерявшая обоих родителей в результате одного из ракетных обстрелов Гянджи армянской армией во время 44-дневной войны.

«Президент Ильхам Алиев нежно держит за руку маленькую Нилай — девочку, которая потеряла родителей и близких в результате ракетного удара армянских вооруженных сил по Гяндже в 2020 году во время 44-дневной войны. Это поистине «говорящие фотографии», где само изображение рассказывает всю трагическую историю без слов», - отмечает Гаджиев.

Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 1839
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 1547
Загадочное оружие Украины против России. Что это?
Загадочное оружие Украины против России. Что это? Павел Лакийчук комментирует для haqqin.az
14:24 5945
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 2911
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев?
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев? фото
17:12 2854
Россия бросает на фронт даже кенийцев
Россия бросает на фронт даже кенийцев
16:44 1893
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 632
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 2604
Только Украина сможет защитить Европу от России
Только Украина сможет защитить Европу от России Financial Times
15:59 1523
Украине грозит ядерная катастрофа
Украине грозит ядерная катастрофа
15:14 3525
Все больше поляков готовы воевать
Все больше поляков готовы воевать
14:49 1759

