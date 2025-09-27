Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев?

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Гянджинского мемориального комплекса. На фотографиях, опубликованных официальными СМИ, глава государства запечатлен держащим за руку маленькую девочку.

Как сообщил в соцсети Х помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, девочка – 7-летняя Нилай, потерявшая обоих родителей в результате одного из ракетных обстрелов Гянджи армянской армией во время 44-дневной войны.

«Президент Ильхам Алиев нежно держит за руку маленькую Нилай — девочку, которая потеряла родителей и близких в результате ракетного удара армянских вооруженных сил по Гяндже в 2020 году во время 44-дневной войны. Это поистине «говорящие фотографии», где само изображение рассказывает всю трагическую историю без слов», - отмечает Гаджиев.