Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Накануне haqqin.az сообщил со ссылкой на сингапурские СМИ о заявлении генерального директора компании Oilmar Shipping and Chartering Юсифа Мамедова о начале процесса выкупа акций компании, конечным бенефициаром которой является арестованный в Баку бизнесмен, а в прошлом - высокопоставленное лицо азербайджанской SOCAR Аднан Ахмедзаде. Основанная еще десять лет назад в Дубае компания Oilmar Shipping and Chartering DMCC казалась очередным гибким оператором, стремящимся занять свою нишу в непрозрачном мире брокерских услуг по бункерному топливу и танкерным перевозкам. К 2022 году годовая выручка компании превысила 1 млрд долларов, ее деятельность распространилась на 60 стран, и она позиционировала себя как игрок на рынке более чистого топлива и сжиженного природного газа. Но после ареста ее владельца Oilmar оказалась в эпицентре геополитического и правового шторма. Аднан Ахмедзаде, некогда занимавший руководящие должности в азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR, был арестован в Баку в сентябре 2025 года по обвинению в «подрыве экономической безопасности» и хищении в особо крупном размере.

В основе дела лежат обвинения в том, что Ахмедзаде организовал смешивание российской нефти с азербайджанской в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан — ключевой артерии, поставляющей каспийскую нефть на рынки Средиземноморья. Следствие утверждает, что эта схема была реализована с помощью поддельных сертификатов, что позволило выдавать российскую нефть за азербайджанскую и продавать ее в Европу, несмотря на ограничительные западные санкции. В случае доказательства обвинений «дело Ахмедзаде» может иметь серьезные последствия для репутации Азербайджана как надежного энергетического партнера Европы в то время, когда Брюссель отчаянно пытается диверсифицировать энергетические поставки, отказавшись от российских углеводородов. Сама компания Oilmar настаивает на своей непричастности к предполагаемому правонарушению. Генеральный директор Юсиф Мамедов, как сообщал накануне haqqin.az, объявил о выкупе акций компании со стороны руководства, чтобы разорвать связи с Ахмедзаде и защитить Oilmar от последствий новой ситуации. «Наш приоритет — непрерывность и качество обслуживания», — заявил Мамедов клиентам в циркуляре, подчеркнув, что бизнес-операции будут осуществляться «с полной приверженностью принципам добросовестности».

Инсайдеры отрасли объясняют данный маневр Мамедова избранной стратегией выживания в секторе, где репутационный риск может закрыть двери так же быстро, как и волатильность рынка. Oilmar продолжает управлять офисами в Женеве, Сингапуре и Нью-Йорке, имея небольшой штат сотрудников численностью менее 50 человек. Однако при тщательном изучении деловой сети Ахмедзаде обнаруживается плотная сеть офшорных компаний, простирающаяся от Мальты до Британских Виргинских островов. А.Ахмедзаде был связан с Alkagesta Ltd, зарегистрированной на Мальте торговым домом, деятельность которого охватывает Европу, Центральную Азию и Ближний Восток. Согласно публичным утечкам, включая «Документы Пандоры», А.Ахмедзаде указан как бенефициарный владелец Choice Management Group Ltd, компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Следователи утверждают, что Alkagesta и ее аффилированные лица использовались для перекачки нефти по поддельным документам, что позволяло обходить санкции. К тому же доверенные лица и члены семьи Ахмедзаде фигурируют в качестве директоров множества компаний, что вызывает вопросы о номинальном владении и скрытом контроле.

Компания Oilmar столкнулась с рядом судебных разбирательств, хотя большинство из них касалось обычных коммерческих споров. Иск 2019 года в федеральном суде США «Rikape Maritime Ltd против Oilmar Shipping & Chartering DMCC» был отклонен в течение нескольких месяцев. Другое дело - Oilmar против MV Malak, касалось стандартных претензий, связанных с перевозками. Но арест Ахмедзаде поднимает ставки. В западных столицах специалисты по комплаенсу внимательно изучают контракты, опасаясь оказаться втянутыми в дела компании, основателя которой обвиняют в уклонении от санкций. Власти Баку настаивают, что судебное преследование является частью более масштабной борьбы с коррупцией и незаконной практикой в сфере энергетики. Критики полагают, что оно также отражает давление, оказываемое с целью успокоить европейских партнеров в условиях укрепления Азербайджаном своей роли альтернативного России поставщика.