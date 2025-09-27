Зеленский рассказал о подарке от Израиля

Обещанный ранее Израилем комплекс противовоздушной обороны Patriot уже целый месяц задействован в Украине для усиления сил ПВО. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции.

«Израильский комплекс работает в Украине месяц. Месяц работает», - сообщил Зеленский.

Ранее посол еврейского государства в Украине Михаил Бродский рассказал, что Израиль согласился передать Украине старые системы Patriot, полученные в начале 1990-х от США.

«Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 1990-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», — сообщал Бродский.