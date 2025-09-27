USD 1.7000
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Зеленский рассказал о подарке от Израиля

17:28 1487

Обещанный ранее Израилем комплекс противовоздушной обороны Patriot уже целый месяц задействован в Украине для усиления сил ПВО. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции.

«Израильский комплекс работает в Украине месяц. Месяц работает», - сообщил Зеленский.

Ранее посол еврейского государства в Украине Михаил Бродский рассказал, что Израиль согласился передать Украине старые системы Patriot, полученные в начале 1990-х от США.

«Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 1990-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», — сообщал Бродский.

Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 1839
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 1547
Загадочное оружие Украины против России. Что это?
Загадочное оружие Украины против России. Что это? Павел Лакийчук комментирует для haqqin.az
14:24 5945
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 2911
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев?
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев? фото
17:12 2855
Россия бросает на фронт даже кенийцев
Россия бросает на фронт даже кенийцев
16:44 1893
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 632
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 2604
Только Украина сможет защитить Европу от России
Только Украина сможет защитить Европу от России Financial Times
15:59 1523
Украине грозит ядерная катастрофа
Украине грозит ядерная катастрофа
15:14 3525
Все больше поляков готовы воевать
Все больше поляков готовы воевать
14:49 1759

