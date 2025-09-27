Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Могилевскую область заявил, что накануне «целый день думал» вместе с российским президентом Владимиром Путиным, «как выжить в это сложное время».

По его словам, даже Россия — «богатая огромная империя» — «озабочена выживанием».

«Мир переделывают, рвут на куски. Это твоё, это твоё… и начинают душить. От нас не отстанут. Ну, неужели надо, чтобы наше поколение опять прошло через войну?» — сказал Лукашенко.

Накануне президент Беларуси провел в Кремле более пяти часов переговоров с Путиным. После встречи он заявил, что у Москвы есть «очень хорошее» предложение, на которое Киеву стоит согласиться, чтобы не «потерять страну».