Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову

Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным

17:47 1548

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Могилевскую область заявил, что накануне «целый день думал» вместе с российским президентом Владимиром Путиным, «как выжить в это сложное время».

По его словам, даже Россия — «богатая огромная империя» — «озабочена выживанием».

«Мир переделывают, рвут на куски. Это твоё, это твоё… и начинают душить. От нас не отстанут. Ну, неужели надо, чтобы наше поколение опять прошло через войну?» — сказал Лукашенко.

Накануне президент Беларуси провел в Кремле более пяти часов переговоров с Путиным. После встречи он заявил, что у Москвы есть «очень хорошее» предложение, на которое Киеву стоит согласиться, чтобы не «потерять страну».

Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 1847
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 1549
Загадочное оружие Украины против России. Что это?
Загадочное оружие Украины против России. Что это? Павел Лакийчук комментирует для haqqin.az
14:24 5950
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 2913
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев?
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев? фото
17:12 2860
Россия бросает на фронт даже кенийцев
Россия бросает на фронт даже кенийцев
16:44 1894
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 632
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 2608
Только Украина сможет защитить Европу от России
Только Украина сможет защитить Европу от России Financial Times
15:59 1525
Украине грозит ядерная катастрофа
Украине грозит ядерная катастрофа
15:14 3529
Все больше поляков готовы воевать
Все больше поляков готовы воевать
14:49 1762

