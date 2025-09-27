USD 1.7000
Зеленский пригрозил Москве

17:59 1849

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Москва может остаться без электричества, если Россия продолжит угрожать Киеву блэкаутом.

Отвечая на вопрос о том, что повлияло на изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине, Зеленский отметил, что поделился с ним видением ситуации на поле боя и возможных сценариев.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна реагировать на действия России соответствующим образом. «Не надо этого бояться. И не надо быть очень осторожными в риторике с «русскими», если они угрожают. Такая же риторика должна быть и у цивилизованных стран. Быть цивилизованными с нецивилизованными — это ошибка», — заявил он, добавив, что речь идёт не только о словах, но и о шагах на поле боя, включая удары вглубь Российской Федерации.

По словам президента, Россия целенаправленно добивается «блэкаута» в Украине, повторяя такие действия каждую зиму. «Я не уверен, что ответ от нас и партнеров должен быть другим», — сказал Зеленский. Он подчеркнул, что цивилизованные страны отличаются от агрессоров тем, что не начинают первыми, но это не делает их слабыми.

«Если угрожают, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России», — резюмировал Зеленский.

Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 1549
Загадочное оружие Украины против России. Что это?
Загадочное оружие Украины против России. Что это? Павел Лакийчук комментирует для haqqin.az
14:24 5955
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 2914
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев?
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев? фото
17:12 2865
Россия бросает на фронт даже кенийцев
Россия бросает на фронт даже кенийцев
16:44 1895
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 632
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 2608
Только Украина сможет защитить Европу от России
Только Украина сможет защитить Европу от России Financial Times
15:59 1525
Украине грозит ядерная катастрофа
Украине грозит ядерная катастрофа
15:14 3530
Все больше поляков готовы воевать
Все больше поляков готовы воевать
14:49 1765

