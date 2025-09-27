Зеленский пригрозил Москве

Отвечая на вопрос о том, что повлияло на изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине, Зеленский отметил, что поделился с ним видением ситуации на поле боя и возможных сценариев.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна реагировать на действия России соответствующим образом. «Не надо этого бояться. И не надо быть очень осторожными в риторике с «русскими», если они угрожают. Такая же риторика должна быть и у цивилизованных стран. Быть цивилизованными с нецивилизованными — это ошибка», — заявил он, добавив, что речь идёт не только о словах, но и о шагах на поле боя, включая удары вглубь Российской Федерации.

По словам президента, Россия целенаправленно добивается «блэкаута» в Украине, повторяя такие действия каждую зиму. «Я не уверен, что ответ от нас и партнеров должен быть другим», — сказал Зеленский. Он подчеркнул, что цивилизованные страны отличаются от агрессоров тем, что не начинают первыми, но это не делает их слабыми.

«Если угрожают, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России», — резюмировал Зеленский.