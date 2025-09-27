Берлин готовит тайный удар по российским дронам

Власти ФРГ разрабатывают секретный план по противодействию неопознанным беспилотникам, позволяющий наделять Бундесвер правом сбивать дроны в случае угрозы жизни людей или критической инфраструктуре. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Разработкой плана занимается германское МВД под руководством министра Александра Добриндта, однако окончательное решение о применении силы против дронов будет принимать Минобороны. В настоящее время ведется согласование возможных поправок в закон о безопасности воздушного движения.

Как отмечает издание, документ предусматривает меры по обнаружению и идентификации незаконных дронов, применению электронных средств противодействия, а также перехвату их управления. При этом принудительное уничтожение беспилотников рассматривается как крайняя мера. Помимо этого, правительство Германии планирует ужесточить ответственность за несанкционированные полеты дронов над аэропортами.

За последние недели Россия нарушила воздушное пространство ряда стран НАТО. Сначала в Польшу вторглись 19 дронов, причем некоторые пролетели над ее территорией более 200 км. Затем беспилотник залетел в Румынию, а в прошлую пятницу три российских истребителя на 12 минут нарушили воздушное пространство Эстонии над Балтикой.