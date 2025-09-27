USD 1.7000
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову

Берлин готовит тайный удар по российским дронам

18:13 764

Власти ФРГ разрабатывают секретный план по противодействию неопознанным беспилотникам, позволяющий наделять Бундесвер правом сбивать дроны в случае угрозы жизни людей или критической инфраструктуре. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Разработкой плана занимается германское МВД под руководством министра Александра Добриндта, однако окончательное решение о применении силы против дронов будет принимать Минобороны. В настоящее время ведется согласование возможных поправок в закон о безопасности воздушного движения.

Как отмечает издание, документ предусматривает меры по обнаружению и идентификации незаконных дронов, применению электронных средств противодействия, а также перехвату их управления. При этом принудительное уничтожение беспилотников рассматривается как крайняя мера. Помимо этого, правительство Германии планирует ужесточить ответственность за несанкционированные полеты дронов над аэропортами.

За последние недели Россия нарушила воздушное пространство ряда стран НАТО. Сначала в Польшу вторглись 19 дронов, причем некоторые пролетели над ее территорией более 200 км. Затем беспилотник залетел в Румынию, а в прошлую пятницу три российских истребителя на 12 минут нарушили воздушное пространство Эстонии над Балтикой.

Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 1852
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 1550
Загадочное оружие Украины против России. Что это?
Загадочное оружие Украины против России. Что это? Павел Лакийчук комментирует для haqqin.az
14:24 5957
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 2915
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев?
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев? фото
17:12 2867
Россия бросает на фронт даже кенийцев
Россия бросает на фронт даже кенийцев
16:44 1897
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 632
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 2610
Только Украина сможет защитить Европу от России
Только Украина сможет защитить Европу от России Financial Times
15:59 1525
Украине грозит ядерная катастрофа
Украине грозит ядерная катастрофа
15:14 3531
Все больше поляков готовы воевать
Все больше поляков готовы воевать
14:49 1765

