МАГАТЭ успокаивает: урана хватит до конца века

Открытых запасов природного урана на Земле хватит для обеспечения работы атомных электростанций до конца текущего века. Об этом сообщил заместитель генерального директора Михаил Чудаков из МАГАТЭ.

«Запасы урана зависят от цены. Как вчера отметил (генеральный директор «Росатома») Алексей Лихачев, ничего страшного аварийного не произойдет. Ты добывал по одной цене, а будешь добывать по другой. А добывать можно откуда угодно. И это будет вопрос стоимости кВт⋅ч», – сказал Чудаков в ходе форума «Мировая атомная неделя» в Москве.

По его словам, на планете периодически открываются новые залежи урана, и имеющихся запасов хватит на это столетие.