Лукашенко: «Меня преследует один и тот же сон…»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о сне, который ему снится очень часто. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

27 сентября белорусский лидер совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области, где посетил предприятие ЗАО «АСБ-Агро Городец». Именно здесь, в конце 1980-х годов, Лукашенко возглавлял совхоз, который тогда сталкивался с серьезными трудностями. Благодаря его управленческому опыту в хозяйстве начали внедрять новые методы работы и успешно решать накопившиеся проблемы.

«Я почему приехал, если откровенно говорить. Ложусь спать, постоянно мне «Городец» снится. И снится, что я опять работаю в «Городце». А потом во сне думаю: почему я у кого-то что-то прошу, я же президент. «Городец» этот не отпускает. Думаю, ну надо заехать», – поделился глава государства.

Лидер страны указал, что у него не получилось приехать сюда в 2024 году и первой половине 2025 года.