Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову

Судье, осудившей Саркози, грозят смертью

18:57 260

Французский профсоюз судебных работников обратился в прокуратуру после того, как судье, приговорившей бывшего президента Николя Саркози к пяти годам тюрьмы, стали поступать угрозы. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Уточняется, что в интернет-сообщениях содержались «угрозы убийством или жестоким насилием». После обращения было открыто два расследования, а материалы переданы в национальное управление по борьбе с онлайн-ненавистью.

В прокуратуре указали, что «угрозы убийством в отношении лиц, занимающих государственные должности», караются «наказанием в виде тюремного заключения сроком до пяти лет». За постоянное преследование и оскорбления в сети предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы и штраф до €30 тыс. Кроме того, разглашение личных данных, позволяющих установить личность и местонахождение госслужащего, что создает угрозу его жизни и имуществу, может повлечь тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф до €75 тыс.

На этой неделе экс-президента Николя Саркози признали виновным и приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года.  Экс-президенту также был назначен штраф в размере €100 тыс.

Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 1861
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 1553
Загадочное оружие Украины против России. Что это?
Загадочное оружие Украины против России. Что это? Павел Лакийчук комментирует для haqqin.az
14:24 5966
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 2917
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев?
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев? фото
17:12 2876
Россия бросает на фронт даже кенийцев
Россия бросает на фронт даже кенийцев
16:44 1902
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 632
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 2618
Только Украина сможет защитить Европу от России
Только Украина сможет защитить Европу от России Financial Times
15:59 1527
Украине грозит ядерная катастрофа
Украине грозит ядерная катастрофа
15:14 3534
Все больше поляков готовы воевать
Все больше поляков готовы воевать
14:49 1767

