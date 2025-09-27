Судье, осудившей Саркози, грозят смертью

Французский профсоюз судебных работников обратился в прокуратуру после того, как судье, приговорившей бывшего президента Николя Саркози к пяти годам тюрьмы, стали поступать угрозы. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Уточняется, что в интернет-сообщениях содержались «угрозы убийством или жестоким насилием». После обращения было открыто два расследования, а материалы переданы в национальное управление по борьбе с онлайн-ненавистью.

В прокуратуре указали, что «угрозы убийством в отношении лиц, занимающих государственные должности», караются «наказанием в виде тюремного заключения сроком до пяти лет». За постоянное преследование и оскорбления в сети предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы и штраф до €30 тыс. Кроме того, разглашение личных данных, позволяющих установить личность и местонахождение госслужащего, что создает угрозу его жизни и имуществу, может повлечь тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф до €75 тыс.

На этой неделе экс-президента Николя Саркози признали виновным и приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Экс-президенту также был назначен штраф в размере €100 тыс.