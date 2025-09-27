USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Россия выкупает у иранцев землю под «Север - Юг»

Тегеран передал России участок земли для строительства железной дороги Решт — Астара в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг». Об этом сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек РИА Новости.

Общая площадь переданного участка составляет примерно 34 километра. Ожидается, что процесс выкупа земли завершится к третьей декаде марта 2026 года.

Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» — это мультимодальный маршрут протяженностью 7,2 тысячи километров, соединяющий Санкт-Петербург с портом Мумбаи (Индия). Коридор обеспечивает транспортное сообщение между балтийским регионом и Индией через Россию и Иран. Его пропускная способность составляет от 20 до 30 миллионов тонн грузов в год.

МТК «Север – Юг» выступает альтернативой морскому пути, который связывает Европу, страны Персидского залива и Индийский океан через Суэцкий канал. В рамках коридора выделяют три маршрута: Транскаспийский – с использованием железных дорог и портов, а также западный и восточный – сухопутные. Западный маршрут пролегает через территорию Азербайджана, связывая напрямую Россию и Иран.

22 мая в РЖД заявили о перспективности продления МТК «Север – Юг» в направлении Африки и выразили готовность к сотрудничеству с заинтересованными логистическими компаниями в реализации этого проекта.

