Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову

Газа только для палестинцев

19:29 1004

Палестинцы не примут, чтобы управление сектором Газа возглавил человек иностранного происхождения. Об этом заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш в интервью телеканалу Al Hadath.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании (1997–2007) Тони Блэр намерен возглавить международный переходный орган по управлению палестинским анклавом.

«Мы не можем согласиться на правление кого-либо, кроме палестинца, даже спустя миллионы лет», – сказал аль-Хаббаш.

Он подчеркнул, что в Палестине не знают, «откуда взялась идея выдвинуть кандидатуру Блэра» и насколько эта информация соответствует действительности.

Советник Аббаса также подтвердил готовность Палестинской национальной администрации положительно отреагировать на план президента США Дональда Трампа по сектору Газа. По его мнению, именно Трамп может положить конец палестино-израильскому конфликту.

«Если он решит это сделать, [премьер-министр Израиля] Нетаньяху подчинится и выполнит это решение», – полагает аль-Хаббаш.

На этой неделе журнал The Economist сообщил, что Тони Блэр намерен возглавить международный переходный орган, который будет управлять сектором Газа после завершения израильской военной операции. По данным издания, создание этой структуры предусмотрено мирным планом, разработанным при поддержке США аналитическим центром Tony Blair Institute (TBI).

