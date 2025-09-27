Венгрия схлестнулась с Хорватией из-за российской нефти

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Хорватию в попытке монополизировать поставки нефти в Венгрию и Словакию с целью извлечь выгоду из российско-украинского конфликта.

«С начала конфликта они значительно повысили транзитный сбор за транспортировку нефти через Хорватию, а теперь хотят помешать нашей стране покупать российскую нефть, чтобы получить монополию на нас и таким образом заработать еще больше», – приводит слова Сийярто телеканал РТРС (Республика Сербская, БиГ).

Министр отметил, что Трансадриатический трубопровод (TAP) из Хорватии не обладает достаточной пропускной способностью, чтобы покрыть потребности Венгрии и Словакии. По его словам, проведенные испытания показали, что он не способен гарантировать стабильную и надежную транспортировку необходимого объема нефти.

Хорватская сторона резко отреагировала на слова Сийярто. «Я с возмущением отвергаю ложные утверждения о том, что Хорватия наживается на войне. Напротив, Хорватия - хороший и честный сосед», – заявил премьер Андрей Пленкович.