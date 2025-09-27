Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым выдвинул американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, поскольку он действительно привержен идее мира.

«Рад сообщить всему международному сообществу, что между Арменией и Азербайджаном установлен мир. Роль Трампа была решающей в этом процессе: его приверженность и последовательность сделали возможным то, что казалось невозможным», – заявил Пашинян в ходе выступления в Генассамблее ООН.

Он указал, что в целом в армяно-азербайджанских отношениях произошли поворотные моменты.

«Республика Армения и Азербайджан смогли договориться о соглашении об установлении мира и межгосударственных отношениях между ними, которое было парафировано в США в августе. Было ратифицировано положение о совместной деятельности комиссий по демаркации границы, получившее высшую юридическую силу», – указал он.

Кроме того, добавил Пашинян, между Арменией и Турцией установился беспрецедентный позитивный диалог.

«Мои встречи с президентом Эрдоганом проходят регулярно, уровень доверия постоянно растет», — заявил армянский премьер с трибуны.

Он также добавил, что теперь у Армении установлены дипломатические отношения с Пакистаном и Саудовской Аравией.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в присутствии президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию из семи пунктов. Один из них предусматривает запуск Зангезурского коридора («Маршрута Трампа») в рамках разблокирования региональных коммуникаций. В тот же день министры иностранных дел двух стран парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.