Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос

Ровно год назад, 27 сентября 2024 года, в результате авиаракетной израильской атаки на комплекс «Хезболлы» в Бейруте был убит Хасан Насралла, бессменный лидер этой организации с 1992 года. Это событие стало поворотным моментом не только для самой организации ливанских шиитов, но и для всей региональной геополитики. Израиль, атаковавший штаб-квартиру «Хезболлы», нарушил давно установившийся баланс — особенно в аспектах лидерства, устойчивости коммуникаций и военного потенциала. Утрата Насраллы совпала с ужесточением давления на организацию со стороны Израиля, внутренними кадровыми потрясениями и усилением международных требований о разоружении. Новые лидеры, включая Наима Касема, взявшие на себя управление «Хезболлой» после гибели Насраллы, были вынуждены балансировать между необходимостью защищать остатки боевого потенциала и демонстрировать политическую жизнеспособность своей организации.

За минувший год «Хезболла» понесла серьезные потери в руководящих структурах и командовании. Последовавшие за смертью Насраллы удары по его преемникам, по линиям связи и каналам снабжения, особенно по маршрутам через Сирию, ослабили способность организации оперативно реагировать на кризисы. Но, несмотря на эти потери, «Хезболла» сумела сохранить ядро своей идеологической поддержки, особенно среди шиитского населения Ливана, и обеспечить функционирование своих социальных служб, что остается одним из ключевых источников ее устойчивости. На внутреннем уровне очевидны признаки трансформации: руководство «Хезболлы» усилило внутреннюю централизацию, пересматривает структуру боевых единиц, реагирует на утечки информации и дрейф в инструментальных каналах, особенно коммуникационных, которые ранее позволяли Насралле и командованию «Хезболлы» быть в курсе всего происходящего. Этот процесс ускорился в ответ на возможности Израиля по высокоточным ударам и разведывательной работе. Параллельно заметно усилилось международное давление. Помимо требований израильской стороны, на «Хезболлу» давят Запад и некоторые арабские страны, призывая лидеров организации к разоружению и пересмотру ее роли в ливанской политике. При этом новые дипломатические маневры, в том числе попытки примириться с Саудовской Аравией, отражают страх руководства «Хезболлы» влиять на создавшееся положение исключительно военными средствами.