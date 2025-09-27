USD 1.7000
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову

Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос

что дальше?
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
20:13 739

Ровно год назад, 27 сентября 2024 года, в результате авиаракетной израильской атаки на комплекс «Хезболлы» в Бейруте был убит Хасан Насралла, бессменный лидер этой организации с 1992 года.

Это событие стало поворотным моментом не только для самой организации ливанских шиитов, но и для всей региональной геополитики. Израиль, атаковавший штаб-квартиру «Хезболлы», нарушил давно установившийся баланс — особенно в аспектах лидерства, устойчивости коммуникаций и военного потенциала.

Утрата Насраллы совпала с ужесточением давления на организацию со стороны Израиля, внутренними кадровыми потрясениями и усилением международных требований о разоружении. Новые лидеры, включая Наима Касема, взявшие на себя управление «Хезболлой» после гибели Насраллы, были вынуждены балансировать между необходимостью защищать остатки боевого потенциала и демонстрировать политическую жизнеспособность своей организации.

Утрата Насраллы совпала с ужесточением давления на организацию со стороны Израиля, внутренними кадровыми потрясениями и усилением международных требований о разоружении

За минувший год «Хезболла» понесла серьезные потери в руководящих структурах и командовании. Последовавшие за смертью Насраллы удары по его преемникам, по линиям связи и каналам снабжения, особенно по маршрутам через Сирию, ослабили способность организации оперативно реагировать на кризисы. Но, несмотря на эти потери, «Хезболла» сумела сохранить ядро своей идеологической поддержки, особенно среди шиитского населения Ливана, и обеспечить функционирование своих социальных служб, что остается одним из ключевых источников ее устойчивости.

На внутреннем уровне очевидны признаки трансформации: руководство «Хезболлы» усилило внутреннюю централизацию, пересматривает структуру боевых единиц, реагирует на утечки информации и дрейф в инструментальных каналах, особенно коммуникационных, которые ранее позволяли Насралле и командованию «Хезболлы» быть в курсе всего происходящего. Этот процесс ускорился в ответ на возможности Израиля по высокоточным ударам и разведывательной работе.

Параллельно заметно усилилось международное давление. Помимо требований израильской стороны, на «Хезболлу» давят Запад и некоторые арабские страны, призывая лидеров организации к разоружению и пересмотру ее роли в ливанской политике. При этом новые дипломатические маневры, в том числе попытки примириться с Саудовской Аравией, отражают страх руководства «Хезболлы» влиять на создавшееся положение исключительно военными средствами.

Если смотреть в будущее, то «Хезболла» стоит перед дилеммой: либо стать организацией, адаптированной под режим выживания, либо продолжить курс на восстановление частично утраченного военного потенциала, рискуя дальнейшим ослаблением под ударами Израиля

Последствия для Ливана оказались глубокими. Экономически истощенное ливанское общество уже не воспринимает «Хезболлу» только как щит против «сионистского врага». Все чаще ее считают источником нестабильности и грузом, который ложится на плечи шиитской общины, что, по сути, меняет социальный контракт между движением и его базой.

«Если нет Насраллы, то что остается вместо того символа силы и стойкости?» - спрашивают ливанские шииты. И это главный вопрос, на который «Хезболла» пока не дала убедительный ответ.

Если смотреть в будущее, то «Хезболла» стоит перед дилеммой: либо стать организацией, адаптированной под режим выживания — с большей зависимостью от локальной поддержки, осторожностью в публичных жестах и с меньшими амбициями регионального охвата, либо продолжить курс на восстановление частично утраченного военного потенциала, рискуя дальнейшим ослаблением под ударами Израиля, утратой доверия своего электората и возрастающим давлением изнутри и извне.

То, какой путь выберут лидеры «Хезболлы», будет иметь ключевое значение не только для Ливана, но и для баланса сил на Ближнем Востоке.

Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде? главный вопрос
17:18 5149
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 2380
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
20:09 2461
Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 4090
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 3075
Загадочное оружие Украины против России. Что это?
Загадочное оружие Украины против России. Что это? Павел Лакийчук комментирует для haqqin.az
14:24 7324
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 3329
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев?
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев? фото
17:12 4868
Россия бросает на фронт даже кенийцев
Россия бросает на фронт даже кенийцев
16:44 2839
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 820
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 3699

