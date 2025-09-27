Израиль контролирует половину Газы

Израильская армия установила контроль над большей частью города Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует более половины города Газа, 800 000 жителей покинули этот район», – указывает издание. Согласно данным, в последние дни ЦАХАЛ расширил масштабы ударов по городу Газа.

Пресс-служба израильской армии сообщила в субботу, что ВВС за последние сутки нанесли удары по 120 военным объектам радикалов в секторе Газа. В ведомстве отметили, что ЦАХАЛ «продолжает действовать против террористических организаций по всему сектору» и «расширяет операции в районе города Газа». Уточняется, что удары были нанесены, в частности, по «нескольким наблюдательным пунктам, используемым террористами ХАМАС», а также по «пунктам сбора террористов и подземным террористическим объектам».