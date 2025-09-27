USD 1.7000
Иран решил массово завербовать израильтян по телефону

20:46 414

Сотни граждан Израиля сообщили о попытках вербовки со стороны иранской разведки посредством телефонных звонков. Об этом говорится в сообщении израильской полиции.

«За последние часы сотни граждан сообщили на горячую линию полиции о телефонных звонках с неизвестного номера, в ходе которых им предлагали вступить в иранскую организацию. Цель этих звонков - посеять панику среди населения в военное время и напомнить о попытках иранских спецслужб вербовать израильских граждан в Израиле и за рубежом для сбора разведывательной информации и осуществления террористической деятельности на территории Израиля», – говорится в заявлении.

Правоохранительные органы призвали граждан проявлять бдительность, незамедлительно сообщать о подозрительной активности на горячую линию и воздерживаться от любых контактов с иранскими представителями.

«Полиция Израиля и другие службы безопасности занимаются расследованием этих инцидентов и продолжат работу по выявлению и пресечению террористической и шпионской деятельности в Израиле и за рубежом, а также по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к этой деятельности», – добавили в пресс-службе. 

