Лавров обещает победить НАТО

Любая агрессия в адрес России встретит решительный отпор — в этом не должно быть сомнений ни у НАТО, ни у ЕС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории», – подчеркнул Лавров, выступая в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.