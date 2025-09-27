США хотят вооружить Ливан ради Израиля

США намерены вооружить ливанскую армию в интересах Израиля, чтобы использовать ее против «Хезболлы», заявил генеральный секретарь движения Наим Касем.

«США заявляют, что хотят лишить «Хезболлу» силы. Это означает, что они хотят лишить Ливан силы. Они хотят вооружить армию (Ливана – ред.), чтобы она боролась с «Хезболлой», – сказал Касем в ходе выступления в годовщину гибели лидера движения Хасана Насраллы.

По его мнению, Соединенные Штаты хотят разрушить Ливан и присоединить его к Израилю.

Касем вновь заявил, что «Хезболла» не намерена отказываться от оружия и выступит против любых инициатив, направленных на реализацию израильских интересов. По его словам, движение ведет борьбу за свое существование.

Он также указал, что Вашингтон оказывает давление на Ливан, стремясь добиться того, чего Израилю не удалось достичь с помощью силы.