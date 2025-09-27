USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Новость дня
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову

США хотят вооружить Ливан ради Израиля

21:12 228

США намерены вооружить ливанскую армию в интересах Израиля, чтобы использовать ее против «Хезболлы», заявил генеральный секретарь движения Наим Касем.

«США заявляют, что хотят лишить «Хезболлу» силы. Это означает, что они хотят лишить Ливан силы. Они хотят вооружить армию (Ливана – ред.), чтобы она боролась с «Хезболлой», – сказал Касем в ходе выступления в годовщину гибели лидера движения Хасана Насраллы.

По его мнению, Соединенные Штаты хотят разрушить Ливан и присоединить его к Израилю.

Касем вновь заявил, что «Хезболла» не намерена отказываться от оружия и выступит против любых инициатив, направленных на реализацию израильских интересов. По его словам, движение ведет борьбу за свое существование.

Он также указал, что Вашингтон оказывает давление на Ливан, стремясь добиться того, чего Израилю не удалось достичь с помощью силы.

Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде? главный вопрос
17:18 5155
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 2383
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
20:09 2471
Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 4093
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 3080
Загадочное оружие Украины против России. Что это?
Загадочное оружие Украины против России. Что это? Павел Лакийчук комментирует для haqqin.az
14:24 7326
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 3329
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев?
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев? фото
17:12 4878
Россия бросает на фронт даже кенийцев
Россия бросает на фронт даже кенийцев
16:44 2841
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 820
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 3702

ЭТО ВАЖНО

Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде? главный вопрос
17:18 5155
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 2383
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
20:09 2471
Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 4093
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 3080
Загадочное оружие Украины против России. Что это?
Загадочное оружие Украины против России. Что это? Павел Лакийчук комментирует для haqqin.az
14:24 7326
Хуситы не по зубам Израилю
Хуситы не по зубам Израилю наш комментарий
12:19 3329
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев?
Что за девочку держал за руку Ильхам Алиев? фото
17:12 4878
Россия бросает на фронт даже кенийцев
Россия бросает на фронт даже кенийцев
16:44 2841
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
Руководство и коллектив Минздрава вспоминают героев Отечественной войны
16:21 820
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
Убийцей Григоряна оказался брат Оганяна
16:18 3702
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться