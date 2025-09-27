USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Новость дня
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову

Россия призналась, что запускает дроны по Европе

22:01 2320

Глава МИД России Сергей Лавров предостерег внешние силы от попыток сбивать любые объекты в воздушном пространстве страны, подчеркнув, что такие действия обернутся «серьезными последствиями».

«Если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще поражать на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета», – заявил Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, если беспилотник «летит не над российской территорией, а пересек чью-то границу, то для обеспечения безопасности все вправе делать с этим дроном то, что считают нужным».

За последние недели Россия нарушила воздушное пространство ряда стран НАТО. Сначала в Польшу вторглись 19 дронов, причем некоторые пролетели над ее территорией более 200 км. Затем беспилотник залетел в Румынию, а в прошлую пятницу три российских истребителя на 12 минут нарушили воздушное пространство Эстонии над Балтикой.

Россия призналась, что запускает дроны по Европе
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
22:01 2321
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция; все еще актуально
14:11 5294
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
23:18 451
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос что дальше?
20:13 1452
Пашинян за чем-то полетел к Путину
Пашинян за чем-то полетел к Путину наша корреспонденция; все еще актуально
13:44 4939
Украинские дроны добрались и до Чувашии
Украинские дроны добрались и до Чувашии обновлено 21:46
21:46 3956
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде? главный вопрос
17:18 6621
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 2793
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
20:09 4964
Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 5309
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 3966

ЭТО ВАЖНО

Россия призналась, что запускает дроны по Европе
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
22:01 2321
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция; все еще актуально
14:11 5294
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
23:18 451
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос что дальше?
20:13 1452
Пашинян за чем-то полетел к Путину
Пашинян за чем-то полетел к Путину наша корреспонденция; все еще актуально
13:44 4939
Украинские дроны добрались и до Чувашии
Украинские дроны добрались и до Чувашии обновлено 21:46
21:46 3956
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде? главный вопрос
17:18 6621
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 2793
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
20:09 4964
Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 5309
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 3966
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться