Россия призналась, что запускает дроны по Европе

«Если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще поражать на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета», – заявил Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, если беспилотник «летит не над российской территорией, а пересек чью-то границу, то для обеспечения безопасности все вправе делать с этим дроном то, что считают нужным».

За последние недели Россия нарушила воздушное пространство ряда стран НАТО. Сначала в Польшу вторглись 19 дронов, причем некоторые пролетели над ее территорией более 200 км. Затем беспилотник залетел в Румынию, а в прошлую пятницу три российских истребителя на 12 минут нарушили воздушное пространство Эстонии над Балтикой.