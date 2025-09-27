Пентагон провалил программу для сдерживания Китая

Инициатива Пентагона Replicator по развертыванию дронов в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая столкнулась с серьезными проблемами и задержками, сообщает The Wall Street Journal.

Запущенный два года назад проект предусматривал закупку и развертывание тысяч дронов к августу 2025 года.

Реализация программы осложнилась тем, что ряд систем оказался ненадежным, слишком дорогим и трудоемким в производстве. Кроме того, Пентагон испытывал сложности с созданием программного обеспечения для эффективного управления большим парком дронов разных производителей.

В попытке ускорить реализацию и сосредоточиться на приоритетных решениях контроль над инициативой был передан новому подразделению.