Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову

Пентагон провалил программу для сдерживания Китая

22:52 502

Инициатива Пентагона Replicator по развертыванию дронов в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая столкнулась с серьезными проблемами и задержками, сообщает The Wall Street Journal.

Запущенный два года назад проект предусматривал закупку и развертывание тысяч дронов к августу 2025 года.

Реализация программы осложнилась тем, что ряд систем оказался ненадежным, слишком дорогим и трудоемким в производстве. Кроме того, Пентагон испытывал сложности с созданием программного обеспечения для эффективного управления большим парком дронов разных производителей.

В попытке ускорить реализацию и сосредоточиться на приоритетных решениях контроль над инициативой был передан новому подразделению.

Россия призналась, что запускает дроны по Европе
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
22:01 2324
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция; все еще актуально
14:11 5294
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
23:18 453
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос что дальше?
20:13 1452
Пашинян за чем-то полетел к Путину
Пашинян за чем-то полетел к Путину наша корреспонденция; все еще актуально
13:44 4939
Украинские дроны добрались и до Чувашии
Украинские дроны добрались и до Чувашии обновлено 21:46
21:46 3957
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде? главный вопрос
17:18 6621
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 2793
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
20:09 4967
Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 5309
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 3966

